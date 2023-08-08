Не гірше, ніж у Барбі: десять ефектних дизайнів манікюру, від якого всі будуть шаленіти (фото)

Барбібум захопив нейл-тенденції

Рожевий колір опинився на піку популярності після виходу фільму "Барбі". Не оминув увагою тренд і нейл-тенденції 2023 року.

"Телеграф" публікує десять ефектних та яскравих ідей манікюру у стилі Барбі. Стильний дизайн прикрасить як довгі, так і короткі нігті будь-яких форм.

Стиль культової ляльки неможливо уявити без рожевих тонів. Ви можете повністю покрити нігті рожевим лаком, вибравши відтінок від яскравого до приглушеного. Матові, неонові, блискучі топи: у моді все.

Інший варіант зробити рожевий колір акцентом манікюру. Спробуйте обрамити нігтьову пластину контрастними лініями, додати написи, малюнки сердець чи зірок, а також урізноманітнити дизайн абстракцією чи декором – стразами, заклепками й камінням.

Ідеї манікюру у стилі Барбі

Вогняний дизайн

Сміливий нейл-арт

Рожевий леопард

Стильні серця

Яскраве поєднання кольорів

Трендові написи

Симпатичні зірочки

Модний колір

Незвичайний дизайн

Ефектна рожева палітра

Раніше "Телеграф" розповідав, що у моді й інші кольори манікюру. Тому якщо стиль Барбі вам не близький, зверніть увагу на наступні тренди. Наприклад, свіжий вигляд мають помаранчеві відтінки на нігтях, а лавандове покриття нігтів, за словами нейл-майстрів, омолоджує руки.