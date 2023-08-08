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Не гірше, ніж у Барбі: десять ефектних дизайнів манікюру, від якого всі будуть шаленіти (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Рожевий колір – хіт нейл-трендів Новина оновлена 08 серпня 2023, 12:22
Рожевий колір – хіт нейл-трендів. Фото Freepik

Барбібум захопив нейл-тенденції

Рожевий колір опинився на піку популярності після виходу фільму "Барбі". Не оминув увагою тренд і нейл-тенденції 2023 року.

"Телеграф" публікує десять ефектних та яскравих ідей манікюру у стилі Барбі. Стильний дизайн прикрасить як довгі, так і короткі нігті будь-яких форм.

Стиль культової ляльки неможливо уявити без рожевих тонів. Ви можете повністю покрити нігті рожевим лаком, вибравши відтінок від яскравого до приглушеного. Матові, неонові, блискучі топи: у моді все.

Інший варіант зробити рожевий колір акцентом манікюру. Спробуйте обрамити нігтьову пластину контрастними лініями, додати написи, малюнки сердець чи зірок, а також урізноманітнити дизайн абстракцією чи декором – стразами, заклепками й камінням.

Ідеї манікюру у стилі Барбі

Рожевий манікюр
Вогняний дизайн
Рожевий манікюр
Сміливий нейл-арт
Рожевий манікюр
Рожевий леопард
Рожевий манікюр
Стильні серця
Рожевий манікюр
Яскраве поєднання кольорів
Рожевий манікюр
Трендові написи
Рожевий манікюр
Симпатичні зірочки
Рожевий манікюр
Модний колір
Рожевий манікюр
Незвичайний дизайн
Рожевий манікюр
Ефектна рожева палітра

Раніше "Телеграф" розповідав, що у моді й інші кольори манікюру. Тому якщо стиль Барбі вам не близький, зверніть увагу на наступні тренди. Наприклад, свіжий вигляд мають помаранчеві відтінки на нігтях, а лавандове покриття нігтів, за словами нейл-майстрів, омолоджує руки.

Теги:
#Манікюр #Барбі