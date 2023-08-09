Такий французький манікюр ви ще не робили: 15 стильних ідей френчу на будь-який смак (фото)
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Додайте до вашого нейл-арту трендовий декор або незвичайні відтінки
Французький манікюр залишається в топі нейл-тенденцій у будь-яку пору року. Які б тренди не з’являлися, саме френч – улюблений дизайн модниць.
"Телеграф" публікує 15 стильних ідей французького манікюру. Якщо хочеться освіжити френч і зробити незвичайний дизайн нігтів, зверніть увагу.
Колір – найпростіший спосіб внести різноманітність до французького нейл-дизайну. Замість білого лаку використовуйте один або кілька відтінків на кінчиках нігтів: яскравих або пастельних – вибір за вами. Спробуйте нанести діагональні лінії або зробити подвійне окантування нігтьової пластини замість традиційної.
Дуже ефектно доповнює френч різноманітний декор. Малюнки, принти, стрази, камінці, наклейки: не обмежуйте свою фантазію. Сучасні тенденції нейл-арту різноманітні, тож кожна дівчина знайде свій варіант.
Ідеї французького манікюру
Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити манікюр у стилі Барбі. Після успіху фільму про культову ляльку рожевий колір став мегапопулярним. Але актуальні й інші відтінки, наприклад, соковитий помаранчевий колір зробить ваш літній манікюр чудовим.