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Такий французький манікюр ви ще не робили: 15 стильних ідей френчу на будь-який смак (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Френч може бути різним Новина оновлена 09 серпня 2023, 17:04
Френч може бути різним. Фото Freepik

Додайте до вашого нейл-арту трендовий декор або незвичайні відтінки

Французький манікюр залишається в топі нейл-тенденцій у будь-яку пору року. Які б тренди не з’являлися, саме френч – улюблений дизайн модниць.

"Телеграф" публікує 15 стильних ідей французького манікюру. Якщо хочеться освіжити френч і зробити незвичайний дизайн нігтів, зверніть увагу.

Колір – найпростіший спосіб внести різноманітність до французького нейл-дизайну. Замість білого лаку використовуйте один або кілька відтінків на кінчиках нігтів: яскравих або пастельних – вибір за вами. Спробуйте нанести діагональні лінії або зробити подвійне окантування нігтьової пластини замість традиційної.

Дуже ефектно доповнює френч різноманітний декор. Малюнки, принти, стрази, камінці, наклейки: не обмежуйте свою фантазію. Сучасні тенденції нейл-арту різноманітні, тож кожна дівчина знайде свій варіант.

Ідеї французького манікюру

Кольоровий французький манікюр
Кольоровий французький манікюр
Кольоровий французький манікюр
Кольоровий французький манікюр
Кольоровий французький манікюр
Кольоровий французький манікюр
Кольоровий французький манікюр
Незвичайний французький манікюр
Кольоровий французький манікюр
Незвичайний французький манікюр
Кольоровий французький манікюр
Кольоровий французький манікюр
Кольоровий французький манікюр
Кольоровий французький манікюр
Кольоровий французький манікюр

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити манікюр у стилі Барбі. Після успіху фільму про культову ляльку рожевий колір став мегапопулярним. Але актуальні й інші відтінки, наприклад, соковитий помаранчевий колір зробить ваш літній манікюр чудовим.

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#Манікюр #Французький манікюр