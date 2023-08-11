Без штанів і всюдисуща сітка: 7 мікротрендів, на які варто звернути увагу цього сезону (фото)
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Перед цим варто вияснити, потрібна вам ця трендова річ чи ні
Цього літа модний світ дає нам безмежне поле для стилістичних експериментів: палаццо або скіні, підбори або балетки, максі або міні, чи навіть міді. Не оминули цю різноманітність і мікротренди.
Експерти блогу про моду і стиль pumpyourstyle.studio зібрали 7 найяскравіших літніх мікротрендів. Але пере цим варто ознайомитись з невеличким чеклістом, який допоможе вирішити, купувати трендову річ чи ні:
- Особистий стиль. Якщо мікротренд вам подобається і відповідає вашому особистому стилю, можна задуматися над його придбанням.
- Функціональність. Подумайте над тим, чи підходить трендова річ до вашого повсякденного, робочого чи вечірнього гардероба.
- Якість. Завжди звертайте увагу на якість: навіть коли мікротренд втратить популярність, якісний одяг завжди знайде місце в вашому гардеробі.
- Зухвалість тренду. Чим зухваліший тренд, тим важче його стилізувати після того, як він вийде з моди. Крім того, акцентні речі набридають швидше, аніж спокійніші.
- Бюджет. Якщо ви просто хочете поекспериментувати, зверніть увагу на речі з масмаркету, якщо ж ви впевнені у функціональності і відповідності тренду до особистого стилю — можна подумати про придбання дорожчої речі.
1. Marmaidcore
2. Сітчасті балетки
3. Спідниця в стилі 70-х
4. Без штанів
5. Мереживо
6. Спідниця-сітка
7. Чорно-білі топи
Раніше стиліст назвав 9 актуальних трендів шортів, а також розповів, які з них приховують недоліки фігури і підкреслюють її переваги. Також "Телеграф" писав, які речі є неактуальними. Вони дуже старять, створюючи "бабусин" стиль.