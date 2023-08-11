Без штанів і всюдисуща сітка: 7 мікротрендів, на які варто звернути увагу цього сезону (фото)

Перед цим варто вияснити, потрібна вам ця трендова річ чи ні

Цього літа модний світ дає нам безмежне поле для стилістичних експериментів: палаццо або скіні, підбори або балетки, максі або міні, чи навіть міді. Не оминули цю різноманітність і мікротренди.

Експерти блогу про моду і стиль pumpyourstyle.studio зібрали 7 найяскравіших літніх мікротрендів. Але пере цим варто ознайомитись з невеличким чеклістом, який допоможе вирішити, купувати трендову річ чи ні:

Особистий стиль. Якщо мікротренд вам подобається і відповідає вашому особистому стилю, можна задуматися над його придбанням.

Функціональність . Подумайте над тим, чи підходить трендова річ до вашого повсякденного, робочого чи вечірнього гардероба.

. Подумайте над тим, чи підходить трендова річ до вашого повсякденного, робочого чи вечірнього гардероба. Якість . Завжди звертайте увагу на якість: навіть коли мікротренд втратить популярність, якісний одяг завжди знайде місце в вашому гардеробі.

. Завжди звертайте увагу на якість: навіть коли мікротренд втратить популярність, якісний одяг завжди знайде місце в вашому гардеробі. Зухвалість тренду . Чим зухваліший тренд, тим важче його стилізувати після того, як він вийде з моди. Крім того, акцентні речі набридають швидше, аніж спокійніші.

. Чим зухваліший тренд, тим важче його стилізувати після того, як він вийде з моди. Крім того, акцентні речі набридають швидше, аніж спокійніші. Бюджет. Якщо ви просто хочете поекспериментувати, зверніть увагу на речі з масмаркету, якщо ж ви впевнені у функціональності і відповідності тренду до особистого стилю — можна подумати про придбання дорожчої речі.

1. Marmaidcore

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2. Сітчасті балетки

3. Спідниця в стилі 70-х

4. Без штанів

5. Мереживо

6. Спідниця-сітка

7. Чорно-білі топи

Раніше стиліст назвав 9 актуальних трендів шортів, а також розповів, які з них приховують недоліки фігури і підкреслюють її переваги. Також "Телеграф" писав, які речі є неактуальними. Вони дуже старять, створюючи "бабусин" стиль.