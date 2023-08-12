В моді — шкіряна сукня: тренди осені, якими варто поповнити свій гардероб (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Експериментуйте зі своїм стилем в майбутньому сезоні
Модні покази все ще залишаються на хвилі елегантності, стриманості, та жіночності, розбавленої дрібкою маскулінності та спорту. І це нам дуже подобається. Бо всі ж ми знаємо головне правило влучної стилізації — не зациклюватися на одному, а розбавляти свій стиль чимось абсолютно протилежним.
Наприклад романтику поєднувати з гранжем, а жіночність з маскулінністю, зазначає персональний стиліст Альона (watchingukraine). Ознайомтесь зі списком 9 носибельних трендів на цю осінь та експериментуйте зі своїм стилем.
Тонкі кардигани у стилі 1990-х
Шкіряні сукні на тонких бретельках
Туфлі з гострим мисом
Окуляри для зору
Білі сукні-сорочки
Мішкуваті джинси
Лофери на високій підошві
Кросівки в стилі ретро
Біла футболка з принтом
Нагадаємо, що стиліст Матвій Калугін назвав 9 актуальних трендів шортів, а також розповів, які з них приховують недоліки фігури і підкреслюють її переваги. Також "Телеграф" писав, які речі є неактуальними. Вони дуже старять, створюючи "бабусин" стиль.
Раніше стиліст Ната Москаленко показала на власному прикладі, як носити білий костюмний жилет, щоб було стильно.