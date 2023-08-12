В моді — шкіряна сукня: тренди осені, якими варто поповнити свій гардероб (фото)

Експериментуйте зі своїм стилем в майбутньому сезоні

Модні покази все ще залишаються на хвилі елегантності, стриманості, та жіночності, розбавленої дрібкою маскулінності та спорту. І це нам дуже подобається. Бо всі ж ми знаємо головне правило влучної стилізації — не зациклюватися на одному, а розбавляти свій стиль чимось абсолютно протилежним.

Наприклад романтику поєднувати з гранжем, а жіночність з маскулінністю, зазначає персональний стиліст Альона (watchingukraine). Ознайомтесь зі списком 9 носибельних трендів на цю осінь та експериментуйте зі своїм стилем.

Тонкі кардигани у стилі 1990-х

Шкіряні сукні на тонких бретельках

Туфлі з гострим мисом

Окуляри для зору

Білі сукні-сорочки

Мішкуваті джинси

Лофери на високій підошві

Кросівки в стилі ретро

Біла футболка з принтом

Нагадаємо, що стиліст Матвій Калугін назвав 9 актуальних трендів шортів, а також розповів, які з них приховують недоліки фігури і підкреслюють її переваги. Також "Телеграф" писав, які речі є неактуальними. Вони дуже старять, створюючи "бабусин" стиль.

Раніше стиліст Ната Москаленко показала на власному прикладі, як носити білий костюмний жилет, щоб було стильно.