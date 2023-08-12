Додайте нотку елегантності: ідеї ніжного манікюру під будь-який образ (фото)

Ще такий манікюр омолодить зовнішній вигляд рук

Комусь наприкінці літа хочеться більше фарб, тому він вибирає яскравий манікюр, а хтось віддає перевагу спокійнішим і ніжнішим відтінкам. Якщо ви належите до другої категорії, тоді слід ознайомитись з декількома ідеями елегантного манікюру, який підійде під будь-який образ.

У матеріалі OBOZREVATEL представлено кілька варіантів, які користуються популярністю та допоможуть зробити ваші ручки більш "молодими" та доглянутими.

Пастельні тони

Зверніть увагу на світло-рожевий, м’ятний, бежевий, які будуть ідеально виглядати як на коротких, так і на довгих нігтиках. Однотонний манікюр з пастельними тонами додасть свіжості та елегантності. Плюс до всього, він підійде під будь-який тип шкіри та вбрання.

ніжний манікюр на літо 2023

Глянцеве покриття

Якщо хочете, щоб ваші ручки виглядали делікатніше і мали "молодий" вигляд, тоді віддайте перевагу спокійним відтінкам, але з глянцевим покриттям. З матовим топом манікюр буде виглядати не так свіжо.

манікюр з глянцевим покриттям

Мінімалістичний дизайн

Можна використовувати в дизайні ніжний квітковий принт, намалювати лінії або точки, щоб зробити манікюр стильнішим і жіночнішим, а також додати нігтикам легкості. Поєднуйте ці візерунки з нюдовими відтінками лаків і глянсовим топом.

манікюр з мінімальним дизайном

"Телеграф" писав раніше, які кольори манікюру вважаються універсальними. З їхньою допомогою можна підкреслити будь-який образ.