Головний манікюрний тренд осені: топ-10 ідей у стилі латте, які захочеться повторити (фото)

Кавові відтінки традиційно вриваються у тренди напередодні осіннього сезону

Яскраві літні тенденції манікюру починають втрачати популярність. На зміну соковитим кольорам приходять стриманіші відтінки. Один із головних трендів осіннього сезону – манікюр у стилі латте.

Який манікюр у моді восени 2023 року? "Телеграф" публікує десять стильних ідей, щоб ваші нігті були бездоганними.

Кавові та шоколадні відтінки завжди стають популярнішими в осінній період. На цей раз особливо актуальний дизайн а-ля латте. Ви можете покрити нігті одним тоном, починаючи від бежевого та закінчуючи карамельним лаком. Або додати декор, наприклад, у вигляді блискіток або фольги.

Абстракція та плавні лінії – чудовий варіант, якщо хочеться зробити модний осінній нейл-дизайн. Манікюр а-ля латте може урізноманітнити традиційний френч.

Ідеї манікюру на осінь 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, як освіжити стандартний французький манікюр за допомогою кольору та незвичайного дизайну. А ще ми ділилися трендовими ідеями манікюру в стилі Барбі, адже рожевий колір набув нової хвилі популярності після фільму про легендарну ляльку.