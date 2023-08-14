Ці короткі стрижки перетворять вас на стару: антитренди, які потрібно уникати (фото)

Три зачіски, які акцентують на ваших недоліках

Не кожна жінка наважиться на коротку стрижку. Однак на думку фахівців, чим старша представниця прекрасної статі, тим доречнішою стає коротка зачіска, оскільки з віком волосся втрачає свою щільність і блиск. Але слід усвідомлювати, що навіть невелика довжина волосся може підкреслити вікові риси ще сильніше, тому деякі види стрижок увійшли до списку антитрендів.

Їм можна знайти заміну, пише obozrevatel. Розповідаємо, які стилі коротких стрижок не слід розглядати, якщо ви прагнете освіжити свій образ і мати ніжніший вигляд.

Каре з прямою чубчиком

Акуратні зрізи завжди надавали віку і підкреслювали навіть найдрібніші зморшки. А якщо поєднати їх із густим чубчиком, така зачіска точно додасть кілька років. Мало того, ця стрижка зовсім не актуальна у 2023 році. Відмовтеся від неї на користь багатошарових варіантів.

Маллет

У 70-х роках стрижка "маллет" була дуже популярною серед музикантів. Але, так само як і з рівним каре, ця модель підходить далеко не всім. На додаток, жінки старше 30 можуть не отримати від неї бажаного ефекту, що омолоджує.

Піксі

Піксі-стрижка розкриває всі області обличчя і дозволяє оточуючим бачити зморшки, що з’явилися, пігментні плями та інші ознаки старіння шкіри. Цей вид стрижки створює більш суворий і менш акцентований на жіночності образ. Якщо ви все ж таки наважуєтеся на таку стрижку, варто обміркувати можливість подовженого чубчика.

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