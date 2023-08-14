Модний манікюр літо 2023: яких узорів уникати, щоб мати стильний вигляд (фото)

Як не виглядати дешево чи старомодно цього літа

Модний манікюр з лаком для нігтів – це приємний маленький ритуал, який допомагає нам почуватися красиво та стильно. Професіонали манікюрної справи створюють на такому маленькому просторі справжні шедеври, які приваблюють погляди та радують око.

Портал santeplus поділився порадами про те, які візерунки на нігтях не варто робити цього літа. За винятком особливих випадків, вони змусять вас виглядати дешево або зроблять старомодними.

Антиманікюрні тренди 2023 року

Насправді все це справа смаку. Стрази та блискітки, яскраві кольори, інкрустація, ідей дуже багато. Головне, уникати занадто екстравагантних моделей для невідповідних випадків. Не вибирайте манікюр, що занадто кричить, якщо у вас, наприклад, співбесіда. Не перестарайтеся і дотримуйтесь міри.

Уникайте надто яскравих кольорів на нігтях з візерунками або їх великої кількості, кислотних або флуоресцентних тонів, які надають вашому манікюру дешевого вигляду.

Райдужний манікюр

Манікюр із надто яскравими кольорами

Занадто екстравагантно у повсякденному житті виглядає надлишок блискіток та страз. Забудьте про це — крім тих випадків, коли ви йдете на дискотеку.

Диско-куля на нігтях

Гліттер на нігтях

І ще один антитренд для манікюру на літо 2023 – приклад орнаменту з квітами ручної роботи. Такий орнамент виглядає надто старомодно. Звичайно, якщо ви не створюєте образ стильної світської дами минулого століття для костюмованої вечірки.

Манікюрний орнамент з квітами.

Манікюр з квітами

Фахівці радять вибирати для повсякденного манікюру легкий дизайн нігтів у стриманих відтінках. Наприклад, один із головних трендів наступного осіннього сезону – манікюр у стилі лате.