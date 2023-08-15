Як зробити манікюр гель-лаком вдома: прості кроки

Розповідаємо, як зробити манікюр гель-лаком, щоб довго тримався

Щоб зробити гелевий манікюр у домашніх умовах, можна використовувати спеціальні набори або підібрати необхідні компоненти окремо. Наприклад, можна зробити гелевий манікюр френч або з класичним покриттям. Це хороша ідея, якщо у вас тверда рука і ви знайомі з правильною підготовкою нігтів та нанесенням на них лаку.

Якщо ви хочете домашнього манікюру, портал santeplus пропонує покрокові інструкції. Постарайтеся точно слідувати їм, щоб отримати результат, схожий на зроблений у салоні.

Як зробити манікюр гель-лаком у домашніх умовах

Крок 1. Підготуйте нігті.

Важливо підготувати нігті перед нанесенням гелю, оскільки після цього ви не зможете це зробити, щоб не зіпсувати свій манікюр. Підпиляйте нігті, щоб надати їм потрібної форми: круглої, овальної, мигдалеподібної, квадратної або загостреної.

Крок 2. Нанесіть олію для кутикули.

Нанесіть кілька крапель олії для кутикули та помасажуйте нігті. Потім обережно відсуньте кутикули, використовуючи край пилки. Вимийте руки, щоб видалити будь-які сліди олії, які можуть спричинити відшарування гелевих нігтів.

Крок 3. Відполіруйте нігті.

Обережно відполіруйте нігті спеціальною пилкою-полірувальником. Так манікюр протримається довше.

Крок 4. Використовуйте спирт:

Перед нанесенням гелю протріть нігті спиртом, щоб позбутися пилу, що залишився від полірування. Надавайте перевагу етиловому спирту 96%, який можна придбати в аптеках.

Вимийте руки з милом та теплою водою та ретельно висушіть їх.

Змочіть ватяний диск спиртом і обережно протріть поверхню нігтів. Спирт швидко висихає природним шляхом.

Крок 5. Як зробити манікюр гель-лаком, щоб довго тримався – нанесіть базове покриття.

Цей крок важливий у манікюрі. Без цього базового покриття ваш гель не зможе добре зчепитися з нігтьовою пластиною. Поступово нанесіть тонкий шар базового покриття на весь ніготь, щоб гель-лак повністю прилип. Потім використовуйте лампу для манікюру протягом 30 секунд, щоб висушити ніготь. Тривалість може відрізнятися залежно від типу лампи. Зауважимо, що після затвердіння базове покриття залишається липким, а не сухим.

Крок 6. Нанесіть гель-лак.

Після застигання базового покриття рівномірно нанесіть тонкий шар гель-лаку на всі нігті. Будьте обережні, щоб не наносити лак на кутикулу. Використовуйте лампу строго за таймером, 30 секунд – звичайна тривалість.

Крок 7. Нанесіть верхнє покриття.

Зверху гель-лаку нанесіть легкий шар верхнього покриття. Ретельно обійдіть лаком по кінчиках нігтів та закріпіть шар за допомогою лампи. Нанесіть кілька крапель олії для кутикули для гарного зволоження.

Крок 8. Догляд нігтів.

Після манікюру подбайте про нігті. Для цього помасажуйте пальці та кутикулу олією. Це дозволить підживити шкіру та запобігти її пересиханню. Надалі уникайте занадто гарячої води, тому що вона сприяє швидшому відшаруванню лаку.

Гелевий манікюр на короткі нігті наносять так само, як і на довгі. Раніше ми розповідали, які кольори лаку ідеально підійдуть і для довгих, і для коротких нігтів.