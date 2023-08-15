Від яскравих бандан до шпильок-метеликів: зачіски з 90-х, які у тренді у 2023 році (фото)

Такі зачіски носили багато світових знаменитостей

90-ті – це епоха, відзначена розквітом попкультури, появою MTV та сплеском бойз-бендів. Десятиліття також багато в чому відзначено неперевершеними тенденціями в моді та зачісках : від яскравих бандан до шпильок-метеликів, обідків та стильної бахроми, які до речі повертаються у 2023 році.

Як зазначає портал santeplus, багато образів і зачісок 90-х, які носили Брітні Спірс, Джанет Джексон, Джей Ло, Дженніфер Еністон або Гвен Стефані, повертаються цього року, оновлені у свіжішому і сучаснішому ключі, щоб сподобатися всім модницям. Розбираймось, що повертається.

Зачіски 90-х, які будуть у тренді у 2023 році

Зачіска з накладними косами

Таку зачіску можна носити як з довгим, так і з коротким волоссям будь-якої текстури.

Стрижка піксі

Бунтарка Вайнона Райдер запустила цей тренд наприкінці 90-х. Стрижка для найсміливіших модниць.

Мікрокіски

Зараз вам не потрібно мати кучеряве волосся, щоб дозволити собі ці довгі африканські кіски.

Бандана

Бандана — універсальний аксесуар, який можна носити різними способами.

Недбалий пучок

У пошуках комфорту та легкості укладання дівчини 90-х часто хизувалися розпущеними пучками. Тренд відновився і 2023 року.

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.