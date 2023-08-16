Підкреслюють мужність та елегантність: трендові чоловічі стрижки 2023 року, які варто спробувати (фото)

Не забудьте адаптувати свій вибір відповідно до форми вашої особи.

У чоловічих стрижках не бракує джерел натхнення. Насамперед представники сильної половини людства дивляться на футболістів, акторів та інших великих діячів, які піднялися на найвищі щаблі.

Ми зібрали вам вибірку стильних і функціональних чоловічих стрижок, які точно поєднуються з рисами вашого обличчя, і підкреслять вашу елегантність і мужність.

Як підібрати ідеальну стрижку за формою обличчя

Кругле обличчя

Якщо у вас кругле обличчя, ідеально підійдуть стрижки з високою довжиною на маківці та коротким бічним чубчиком.

Квадратна особа

Якщо у вас є квадратна особа, сучасні V-подібні зачіски допоможуть вам подовжити контури обличчя.

Трикутне обличчя

Якщо у вас трикутне обличчя, краще вибрати стрижку, коротку з боків і об’ємну над головою. Цей стиль допоможе вам виявити ваш стильний чоловічий бік.

Овальне обличчя

Якщо у вас овальне обличчя, вам підійде будь-яка стрижка. Щоб пом’якшити довгі риси обличчя, гарним варіантом буде густа чубчик.

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