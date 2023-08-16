Old money, барбікор та багато сяйва: тренди манікюру 2023 року, які мають чудовий вигляд на нігтях (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Нафарбовані нігті допомагають завершити красу рук
Як ви знаєте, мода у нашому світі швидко змінюється. Є швидкоплинні тренди, а є ті, що залишаються з нами надовго або ж перетворюються на класику. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами найстильнішими течіями в нейл-індустрії на цей момент.
Серед найпопулярніших – натуральність, всі відтінки рожевого, а також дуже багато сяйва. Докладніше — далі в матеріалі.
Тренди манікюру 2023 року:
- На першому місці за популярністю манікюр у стилі "Old money". До цього модного віяння відноситься нюд, френч та червоний.
- Барбікор. Сюди відносяться різні відтінки рожевого. Яскравий френч, блискітки, слайдери. Загалом все у стилі "Barbie". Встигайте зробити новинку, поки вона актуальна.
- Манікюр із сяйвом. Сюди відноситься хромований та металевий ефекти, котяче око, втирання, фольга, поталь, усілякий шиммер, а також стрази.
- Градієнт. У нього виникло друге дихання. Можна зробити швидке розтушовування за допомогою молочних відтінків гелів.
- Стемпінг. Малюнки у вигляді абстракцій, всілякі текстури, звірячий принт, написи, графіті.
- 3D дизайн. Це об’ємні малюнки на нігтях. Робляться за допомогою желеподібного гелю.
Раніше "Телеграф" розповідав як освіжити стандартний френч за допомогою стильних нейл-технік. А ще ми ділилися ідеями манікюру у стилі Барбі, адже після виходу фільму про культову ляльку рожевий колір захопив тренди 2023 року.