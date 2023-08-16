Old money, барбікор та багато сяйва: тренди манікюру 2023 року, які мають чудовий вигляд на нігтях (фото)

Нафарбовані нігті допомагають завершити красу рук

Як ви знаєте, мода у нашому світі швидко змінюється. Є швидкоплинні тренди, а є ті, що залишаються з нами надовго або ж перетворюються на класику. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами найстильнішими течіями в нейл-індустрії на цей момент.

Серед найпопулярніших – натуральність, всі відтінки рожевого, а також дуже багато сяйва. Докладніше — далі в матеріалі.

Тренди манікюру 2023 року:

На першому місці за популярністю манікюр у стилі "Old money". До цього модного віяння відноситься нюд, френч та червоний.

Барбікор. Сюди відносяться різні відтінки рожевого. Яскравий френч, блискітки, слайдери. Загалом все у стилі "Barbie". Встигайте зробити новинку, поки вона актуальна.

Манікюр із сяйвом. Сюди відноситься хромований та металевий ефекти, котяче око, втирання, фольга, поталь, усілякий шиммер, а також стрази.

Градієнт. У нього виникло друге дихання. Можна зробити швидке розтушовування за допомогою молочних відтінків гелів.

Стемпінг. Малюнки у вигляді абстракцій, всілякі текстури, звірячий принт, написи, графіті.

3D дизайн. Це об’ємні малюнки на нігтях. Робляться за допомогою желеподібного гелю.

Раніше "Телеграф" розповідав як освіжити стандартний френч за допомогою стильних нейл-технік. А ще ми ділилися ідеями манікюру у стилі Барбі, адже після виходу фільму про культову ляльку рожевий колір захопив тренди 2023 року.