Які пальта купити на осінь: головні тренди на верхній одяг у майбутньому сезоні (фото)
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Зовсім скоро настане осінь, тому час подумати про вибір куртки, пальта або стильного тренчу
Не за горами вересень, який внесе корективи у ваші образи. Неможливо уявити осінній гардероб без актуального верхнього одягу, до того ж, гарячі тренди осені-2023 вже відомі.
Пальто, тренч, куртка, жилет чи бомбер – що в моді цієї осені? Докладніше йдеться в блозі стилістки Ганни Ляшенко в Instagram.
Так, у новому сезоні в моду повертаються силуети з 80-х та 90-х. Крім того, у топі тенденцій виявився вишуканий мінімалізм із додаванням авангарду, естетика "тихої розкоші". В осінніх образах вітається багато шкіри, фактур і червоного кольору.
Стилістка називає головні тренди осені 2023, які стосуються верхнього одягу:
- Акцент на плечах та рукавах;
- Довжина пальта до середини стегна або коліна, а також максі в підлогу;
- Шкіряні та вовняні жакети-пальто оверсайз;
- Пальто з акцентними/хутряними комірцями, а також перехідними в капюшон;
- Шкіряні тренчі з цікавою фактурою й акцентними елементами;
- Тренчі у ретростилі;
- Бомбери з капюшонами — з вовни, шкіри та в стилі "преппі";
- Шкіряні й вовняні анораки;
- Кейпи;
- Незвичайні, яскраві, різнокольорові, авангардні, гіпероверсайзні шуби зі штучного хутра;
- Жилети як верхній одяг з активними кишенями в стилі мілітарі.
Тренди осені 2023
Щоб ваш осінній образ був завершеним, подумайте не лише про верхній одяг, а й про аксесуари. Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки увійдуть у моду восени та взимку цього року.