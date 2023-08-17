Які пальта купити на осінь: головні тренди на верхній одяг у майбутньому сезоні (фото)

Зовсім скоро настане осінь, тому час подумати про вибір куртки, пальта або стильного тренчу

Не за горами вересень, який внесе корективи у ваші образи. Неможливо уявити осінній гардероб без актуального верхнього одягу, до того ж, гарячі тренди осені-2023 вже відомі.

Пальто, тренч, куртка, жилет чи бомбер – що в моді цієї осені? Докладніше йдеться в блозі стилістки Ганни Ляшенко в Instagram.

Так, у новому сезоні в моду повертаються силуети з 80-х та 90-х. Крім того, у топі тенденцій виявився вишуканий мінімалізм із додаванням авангарду, естетика "тихої розкоші". В осінніх образах вітається багато шкіри, фактур і червоного кольору.

Стилістка називає головні тренди осені 2023, які стосуються верхнього одягу:

Акцент на плечах та рукавах;

Довжина пальта до середини стегна або коліна, а також максі в підлогу;

Шкіряні та вовняні жакети-пальто оверсайз;

Пальто з акцентними/хутряними комірцями, а також перехідними в капюшон;

Шкіряні тренчі з цікавою фактурою й акцентними елементами;

Тренчі у ретростилі;

Бомбери з капюшонами — з вовни, шкіри та в стилі "преппі";

Шкіряні й вовняні анораки;

Кейпи;

Незвичайні, яскраві, різнокольорові, авангардні, гіпероверсайзні шуби зі штучного хутра;

Жилети як верхній одяг з активними кишенями в стилі мілітарі.

Тренди осені 2023

Кейп

Тренч

Акцент на плечі

Силуети з минулого

Жилет та куртка

Пальто

Трендовий фасон

Жакет

Комір і каптур

Щоб ваш осінній образ був завершеним, подумайте не лише про верхній одяг, а й про аксесуари. Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки увійдуть у моду восени та взимку цього року.