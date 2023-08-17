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Які пальта купити на осінь: головні тренди на верхній одяг у майбутньому сезоні (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Тренч – король осіннього гардеробу Новина оновлена 17 серпня 2023, 00:04
Тренч – король осіннього гардеробу. Фото Freepik

Зовсім скоро настане осінь, тому час подумати про вибір куртки, пальта або стильного тренчу

Не за горами вересень, який внесе корективи у ваші образи. Неможливо уявити осінній гардероб без актуального верхнього одягу, до того ж, гарячі тренди осені-2023 вже відомі.

Пальто, тренч, куртка, жилет чи бомбер – що в моді цієї осені? Докладніше йдеться в блозі стилістки Ганни Ляшенко в Instagram.

Так, у новому сезоні в моду повертаються силуети з 80-х та 90-х. Крім того, у топі тенденцій виявився вишуканий мінімалізм із додаванням авангарду, естетика "тихої розкоші". В осінніх образах вітається багато шкіри, фактур і червоного кольору.

Стилістка називає головні тренди осені 2023, які стосуються верхнього одягу:

  • Акцент на плечах та рукавах;
  • Довжина пальта до середини стегна або коліна, а також максі в підлогу;
  • Шкіряні та вовняні жакети-пальто оверсайз;
  • Пальто з акцентними/хутряними комірцями, а також перехідними в капюшон;
  • Шкіряні тренчі з цікавою фактурою й акцентними елементами;
  • Тренчі у ретростилі;
  • Бомбери з капюшонами — з вовни, шкіри та в стилі "преппі";
  • Шкіряні й вовняні анораки;
  • Кейпи;
  • Незвичайні, яскраві, різнокольорові, авангардні, гіпероверсайзні шуби зі штучного хутра;
  • Жилети як верхній одяг з активними кишенями в стилі мілітарі.

Тренди осені 2023

Образи з кейпами
Кейп
Образи з тренчами
Тренч
Верхній одяг на осінь
Акцент на плечі
Верхній одяг на осінь
Силуети з минулого
Образи з куртками
Жилет та куртка
Образи з пальто
Пальто
Образи з пальто
Трендовий фасон
Образи з жакетом
Жакет
Верхній одяг на осінь
Комір і каптур

Щоб ваш осінній образ був завершеним, подумайте не лише про верхній одяг, а й про аксесуари. Раніше "Телеграф" розповідав, які сумки увійдуть у моду восени та взимку цього року.

Теги:
#Тренди #Пальто #Верхній одяг