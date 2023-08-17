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Як зробити так, щоб волосся мало круто вигляд: п’ять корисних лайфхаків

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Корисні поради для чоловіків та жінок Новина оновлена 17 серпня 2023, 08:05
Корисні поради для чоловіків та жінок. Фото Pexels

Все максимально просто та легко

Знайома ситуація, коли ось тільки помив голову, а наступного дня вона вже брудна, і до чого виникає відчуття, що її не мили рік? Причина такої поведінки волосся у неправильному догляді. Наприклад, ви банально неправильно чистите і доглядаєте свій гребінець.

Перукар-стиліст Валерій Зеленін у своєму блозі в Інстаграм поділився п’ятьма лайфхаками, які допоможуть вам навчитися правильно доглядати своє волосся. Зазначимо, що ці поради є універсальними, і підходять як чоловікам, так і жінкам.

Як правильно доглядати волосся

  • Не мийте голову дуже гарячою водою, тому що така дія дуже впливає на якість волосся — вони дуже швидко жирніють. Краще мити голову водою кімнатної температури.
  • Рекомендується наносити шампунь двічі. Оскільки перший раз змивається жир, а другий – забруднення.
  • Краще мити голову засобами без параметрів та сульфатів, щоб не викликати небажаної лупи.
  • Акуратно витираємо волосся, не трьом сильно голову, а просто легенько промокуємо, щоб рушник тільки ввібрав зайву вологу.
  • Для кращого ефекту користуйтеся засобами для укладання волосся.

Раніше ми розповідали, які стрижки перетворять вас на стару. Ці три зачіски звертають увагу на ваші недоліки.

Теги:
#Мода #Волосся #Догляд #Стиль