Як зробити так, щоб волосся мало круто вигляд: п’ять корисних лайфхаків

Все максимально просто та легко

Знайома ситуація, коли ось тільки помив голову, а наступного дня вона вже брудна, і до чого виникає відчуття, що її не мили рік? Причина такої поведінки волосся у неправильному догляді. Наприклад, ви банально неправильно чистите і доглядаєте свій гребінець.

Перукар-стиліст Валерій Зеленін у своєму блозі в Інстаграм поділився п’ятьма лайфхаками, які допоможуть вам навчитися правильно доглядати своє волосся. Зазначимо, що ці поради є універсальними, і підходять як чоловікам, так і жінкам.

Як правильно доглядати волосся

Не мийте голову дуже гарячою водою, тому що така дія дуже впливає на якість волосся — вони дуже швидко жирніють. Краще мити голову водою кімнатної температури.

Рекомендується наносити шампунь двічі. Оскільки перший раз змивається жир, а другий – забруднення.

Краще мити голову засобами без параметрів та сульфатів, щоб не викликати небажаної лупи.

Акуратно витираємо волосся, не трьом сильно голову, а просто легенько промокуємо, щоб рушник тільки ввібрав зайву вологу.

Для кращого ефекту користуйтеся засобами для укладання волосся.

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