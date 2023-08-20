Манікюр осінь 2023: топ-5 найкрутіших ідей нейл-арту на вересень (фото)
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Вересень – час відмовитися від класичної осінньої стриманості
Новий сезон наближається швидко, і навіть прихильники класичних осінніх тонів цієї осені можуть вибирати цікавіший дизайн нігтів. І хоча зараз популярно все, починаючи квітковим нейл-артом і закінчуючи таким виглядом, як "смокінг", не всі візерунки відповідають тренду " Манікюр 2023 ".
Згідно з останніми дослідженнями, у вересні стануть популярними кілька трендів. Як пише портал Whowhatwear, ці дизайни змусять вас побігти до салону.
Осінній манікюр 2023 — п’ять популярних трендів
- 1. Блискучий френч
Французькі нігті не втрачають популярності, а блискучі приваблюють все більше шанувальників. Цей дизайн дарує відчуття спокійної розкоші і може стати вибором багатьох знаменитостей.
Якщо ви хочете додати кольорові нотки, не бійтеся вибрати яскравий блиск. Наприклад, як цей гарний блакитний відтінок. Він чудово поєднується з м’яким молочним відтінком манікюру, що робить його ще виразнішим.
- 2. Металева деталізація
Металик буде популярний цього сезону, і це також стосується нігтів. Для цього стильного, шикарного дизайну оберіть витончений підхід, наприклад, додайте металеві заклепки на один або два нігті. Також ви можете спробувати цей крутий французький нейл-арт.
Ви навіть можете зробити різне розташування срібних заклепок або камінців на кожному нігті для унікального покриття. Використовуйте прозоре верхнє глянсове покриття, щоб зв’язати все разом, і готово!
- 3. Барвисті французькі поради
Хоча френч — зовсім не новий тренд, в останні місяці його популярність значно зростає і все більше людей віддають перевагу стриманому нейл-арту. Щоб трохи урізноманітнити дизайн, виберіть для "французьких" кінчиків нігтів веселий барвистий лак будь-якого відтінку, який ви хочете.
Синій та жовтий дизайни зараз, безумовно, популярні. Але ближче до зими швидше за все ми побачимо, що люди віддадуть перевагу трохи темнішим кольорам.
- 4. Хромований манікюр
Є щось приголомшливе у хромованому манікюрі. Ця тенденція починає повертатися, хештег #chromenails має 1,1 млрд переглядів у TikTok і ця кількість продовжує зростати. Блідо-рожеві та молочно-білі блискучі дизайни особливо стильні та зручні, оскільки підходять до будь-якого вбрання.
Що найкраще в цьому тренді? Те, що він буде ідеальним для майбутнього сезону вечірок, тому не доведеться змінювати дизайн нігтів кожні кілька тижнів.
- 5. Коричневий нейл-арт
Коричневий лак для нігтів набирає популярності повним ходом і цієї осені буде на піку. Є багато різних способів реалізувати цей тренд, але такий коричневий французький манікюр є першим у списку.
"Французькі" поради не для вас? Чому б не спробувати цей крутий дизайн "наполовину" на деяких пальцях, щоб відобразити осінні емоції.
Раніше ми розповідали, які ще тренди манікюру 2023 неперевершено виглядають на нігтях. На цей момент серед найпопулярніших – натуральність, всі відтінки рожевого, а також дуже багато сяйва.