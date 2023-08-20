Манікюр осінь 2023: топ-5 найкрутіших ідей нейл-арту на вересень (фото)

Вересень – час відмовитися від класичної осінньої стриманості

Новий сезон наближається швидко, і навіть прихильники класичних осінніх тонів цієї осені можуть вибирати цікавіший дизайн нігтів. І хоча зараз популярно все, починаючи квітковим нейл-артом і закінчуючи таким виглядом, як "смокінг", не всі візерунки відповідають тренду " Манікюр 2023 ".

Згідно з останніми дослідженнями, у вересні стануть популярними кілька трендів. Як пише портал Whowhatwear, ці дизайни змусять вас побігти до салону.

Осінній манікюр 2023 — п’ять популярних трендів

1. Блискучий френч

Французькі нігті не втрачають популярності, а блискучі приваблюють все більше шанувальників. Цей дизайн дарує відчуття спокійної розкоші і може стати вибором багатьох знаменитостей.

Якщо ви хочете додати кольорові нотки, не бійтеся вибрати яскравий блиск. Наприклад, як цей гарний блакитний відтінок. Він чудово поєднується з м’яким молочним відтінком манікюру, що робить його ще виразнішим.

2. Металева деталізація

Металик буде популярний цього сезону, і це також стосується нігтів. Для цього стильного, шикарного дизайну оберіть витончений підхід, наприклад, додайте металеві заклепки на один або два нігті. Також ви можете спробувати цей крутий французький нейл-арт.

Ви навіть можете зробити різне розташування срібних заклепок або камінців на кожному нігті для унікального покриття. Використовуйте прозоре верхнє глянсове покриття, щоб зв’язати все разом, і готово!

3. Барвисті французькі поради

Хоча френч — зовсім не новий тренд, в останні місяці його популярність значно зростає і все більше людей віддають перевагу стриманому нейл-арту. Щоб трохи урізноманітнити дизайн, виберіть для "французьких" кінчиків нігтів веселий барвистий лак будь-якого відтінку, який ви хочете.

Синій та жовтий дизайни зараз, безумовно, популярні. Але ближче до зими швидше за все ми побачимо, що люди віддадуть перевагу трохи темнішим кольорам.

4. Хромований манікюр

Є щось приголомшливе у хромованому манікюрі. Ця тенденція починає повертатися, хештег #chromenails має 1,1 млрд переглядів у TikTok і ця кількість продовжує зростати. Блідо-рожеві та молочно-білі блискучі дизайни особливо стильні та зручні, оскільки підходять до будь-якого вбрання.

Що найкраще в цьому тренді? Те, що він буде ідеальним для майбутнього сезону вечірок, тому не доведеться змінювати дизайн нігтів кожні кілька тижнів.

5. Коричневий нейл-арт

Коричневий лак для нігтів набирає популярності повним ходом і цієї осені буде на піку. Є багато різних способів реалізувати цей тренд, але такий коричневий французький манікюр є першим у списку.

"Французькі" поради не для вас? Чому б не спробувати цей крутий дизайн "наполовину" на деяких пальцях, щоб відобразити осінні емоції.

Раніше ми розповідали, які ще тренди манікюру 2023 неперевершено виглядають на нігтях. На цей момент серед найпопулярніших – натуральність, всі відтінки рожевого, а також дуже багато сяйва.