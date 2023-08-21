Будете мати вигляд старше своїх років: дві речі, які стилісти забороняють носити жінкам за 50

Корисні модні поради для жінок віком від 50 років.

Просте оновлення гардероба — це один із "лайфхаків", який потрібен жінкам, щоб "скинути" кілька років зі свого віку. Однак багато хто не знає, як це правильно робити і допускають досить грубі помилки, які дають протилежний ефект.

Стиліст відзначає дві основні модні помилки, які жінкам старше 50 років слід "перестати" робити, інакше вони ризикують виглядати старими. Про це пише видання Express.

Речі, які додають вік

Перша порада для жінок 50+ – не надто потурайте моді, і припиніть носити одяг лише для комфорту. Це не означає, що потрібно повністю відмовитися від зручного одягу, а просто обов’язково поєднувати його з привабливішими речами.

Щоб мати молодший вигляд, поєднуйте комфорт зі стилем. Таким чином, звичайна зручна толстовка, але в поєднанні з трендовими штанами, створить більш збалансований і стильний образ, який при всьому буде ще й "молодити".

І друга помилка — жінкам старше 50 років потрібно припинити носити мішкуватий одяг. Такі речі, через відсутність будь-яких обрисів тіла, змусять вас виглядати старше, ніж ви є. А для тих, хто любить вільніші речі, найкраще поєднувати їх із чимось облягаючим.

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.