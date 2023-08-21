Нігті "на мільйон": стильні ідеї манікюру, який має дорогий вигляд (фото)

Манікюр є важливою деталлю нашого образу.

Ні для кого не секрет, що манікюр завершує образ. Визнайте, що ви також часто звертаєте увагу на руки і нігті навколишніх дівчат. Хвилі можливо, що на ваш манікюр також можуть дивитися, тому за руками важливо стежити.

І як відзначають багато нейл-майстрів, "правильні" нігті можуть допомогти виглядати на мільйон. А точніше кажучи, "правильні" дизайни та кольори манікюру. Ділимося з вами трьома ідеями, які завжди матимуть дорогий вигляд.

Манікюр 2023: ідеї "дорого" нейл-дизайну

Природні відтінки – молочний, бежевий, блідо-рожевий та блідо-зелений. Чим ближче до натуральних кольорів, тим краще.

Французький манікюр — поєднується з будь-якими образами та прикрасами. З ним ручки виглядають акуратно та красиво.

Відтінки червоного – це класика. Червоний має дорогий вигляд і не залишає сумнівів: перед нами фатальна красуня.

Раніше ми розповідали, які ще тренди манікюру 2023 мають неперевершений вигляд на нігтях. Зараз серед найпопулярніших – натуральність, всі відтінки рожевого, а також дуже багато сяйва.