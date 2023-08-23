Модні тренди осені, які варто повторити: що буде актуально вже наступного місяця (фото)

Розглянемо загальні тенденції, щоб ви надихнулись осінніми образами

Бажаючи привертати увагу, багато жінок прагнуть досягти ідеальності у своєму зовнішньому вигляді. У пошуку модного вбрання на осінній сезон сучасні дами готові експериментувати, не дивлячись ні на що. У міру наближення кінця літа та приходу прохолодної погоди виникає необхідність замінити легкі та повітряні вбрання на тепліші, але безумовно такі ж ефектні та комфортні.

Персональний стиліст Анна (anna.le.nova) назвала дев'ять загальних тенденцій, які будуть у моді наступного місяця. Надихніться добіркою актуальних трендів на осінь та тренуйте надивленість, щоб у майбутньому створювати бездоганні образи.

Офісний шик

Асиметрія

Об'ємні плечі

Приталений силует

Довжина максі

Прозорість

Костюми

Шкіра

Багатошаровість

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