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Модні тренди осені, які варто повторити: що буде актуально вже наступного місяця (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Готовий суперстильний аутфіт на осінь 2023 Новина оновлена 23 серпня 2023, 09:24
Готовий суперстильний аутфіт на осінь 2023. Фото Freepik

Розглянемо загальні тенденції, щоб ви надихнулись осінніми образами

Бажаючи привертати увагу, багато жінок прагнуть досягти ідеальності у своєму зовнішньому вигляді. У пошуку модного вбрання на осінній сезон сучасні дами готові експериментувати, не дивлячись ні на що. У міру наближення кінця літа та приходу прохолодної погоди виникає необхідність замінити легкі та повітряні вбрання на тепліші, але безумовно такі ж ефектні та комфортні.

Персональний стиліст Анна (anna.le.nova) назвала дев'ять загальних тенденцій, які будуть у моді наступного місяця. Надихніться добіркою актуальних трендів на осінь та тренуйте надивленість, щоб у майбутньому створювати бездоганні образи.

Офісний шик

костюм на жінках

Асиметрія

дівчата

Об'ємні плечі

піджаки на дівчатах

Приталений силует

приталений жакет

Довжина максі

максі спідниця

Прозорість

спідниці на жінках

Костюми

костюми

Шкіра

шкіряні штани

Багатошаровість

пальто плащ

Також "Телеграф" писав, які речі є неактуальними. Вони дуже старять, створюючи "бабусин" стиль. А дизайнер Андре Тан назвав тренди жіночих джинсів на осінь 2023 року.

Раніше ми розповідали, як стильно носити костюмний трендовий жилет. Цей елемент гардероба має багато варіантів сучасної стилізації.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди