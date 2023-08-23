Найпопулярніші стрижки 2023 року: топ-3 зачіски, які не втрачають актуальності (фото)

Важливо, щоб стрижка підходила вам і надавала впевненості у собі

Хочете трохи оновити свій стиль і вирішили почати із зачіски, але не можете визначитися зі стрижкою? Ви прийшли за адресою, адже ми підібрали для вас найтрендовіші варіанти стрижок на 2023 рік.

Перукар-стиліст Алла Булічова у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою добіркою з трьох найпопулярніших та найстильніших зачісок. Модний експерт зазначає, що у будь-якому випадку вибір стрижки залежить від вашого типу волосся, форми обличчя та особистих уподобань, тому не варто боятись радитися зі своїм майстром.

"Не бійтеся експериментувати та створювати свій власний образ" — радить Алла Булічова.

Топ-3 трендові стрижки в Україні в 2023 році

Безладне каре

Провідним трендом жіночих зачісок на літо 2023 залишається природність, тому стрижка каре є ідеальним варіантом. Ця легка у догляді та укладанні стрижка надзвичайно популярна цього року.

Боб з рівним зрізом

Прямий боб, також відомий як тупий боб, набула особливої популярності у 2023 році. Ця стрижка виглядає стильно як на густому, так і на тонкому волоссі. Особливо модним варіантом боба на цей сезон є гладкий зріз із проділом посередині.

Горщик

Шанувальникам ретро-стилю та короткому волоссю сподобається стильна стрижка під горщик. Цей об’ємний стиль, що не закриває вуха, виглядає дуже модно і привабливо.

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.