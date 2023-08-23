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Топ-5 стилістичних прийомів, як урізноманітнити образ у стилі мінімалізм: вас розглядатимуть з ніг до голови (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Поради, як створити мінімалістичний образ
Поради, як створити мінімалістичний образ. Фото Pexels

Знаючи ці хитрощі, ви зможете створювати красиві та комфортні мінімалістичні вбрання

Стиль мінімалізм б’є всі рекорди незалежно від модних трендів та тенденцій! Це справді багатогранний і не до кінця оцінений за всіма його заслугами напрям, який безперечно заслуговує на увагу всіх модниць світу.

Стиліст marinamartyniv у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою добіркою простих і зрозумілих образів із посиланням на мінімалістичну естетику. А також наголосила на кількох важливих моментах, що дозволяють зробити ваш образ у стилі мінімалізм цікавішим, щоб змусити навколишніх розглядати вас з ніг до голови.

Як урізноманітнити образ у стилі мінімалізм:

1. Програми та цікаві елементи (шкарпетки, краватка, комірець, пов’язка, поясок, аксесуарна група, головний убір і т.д.).

2. Багатошаровість: стежте, щоб кожен наступний виріб був міцніший за попередній.

3. Комбінація матеріалів! Мінімалізм любить не лише благородні кольори, а й довговічні матеріали, які із задоволенням можна міксувати.

4. Принти! І не слухайте нікого, хто скаже, що мінімалізм не використовує принти. Геометрія лежить на основі мінімалізму, тому використовуйте та міксуйте сповна.

5. Аксесуари! Можна і навіть потрібно, адже портретна зона здатна задати щоразу зовсім інший напрямок, навіть якщо зміни в образі незначні.

Образ у стилі мінімалізм
Образ у стилі мінімалізм 2023
Мінімалістичний образ із незвичайною сумкою
Мінімалістичний образ із аксесуарами
Красиве та комфортне вбрання
Мінімалістичний образ

Раніше "Телеграф" розповідав, що завершити образ цього літа допоможуть трендові аксесуари. У топ тенденцій виявилися чокери-квіти, стрічки, шнурки та інші стильні прикраси.

Теги:
#Мода #Стиль