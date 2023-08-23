Топ-5 стилістичних прийомів, як урізноманітнити образ у стилі мінімалізм: вас розглядатимуть з ніг до голови (фото)

Знаючи ці хитрощі, ви зможете створювати красиві та комфортні мінімалістичні вбрання

Стиль мінімалізм б’є всі рекорди незалежно від модних трендів та тенденцій! Це справді багатогранний і не до кінця оцінений за всіма його заслугами напрям, який безперечно заслуговує на увагу всіх модниць світу.

Стиліст marinamartyniv у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася невеликою добіркою простих і зрозумілих образів із посиланням на мінімалістичну естетику. А також наголосила на кількох важливих моментах, що дозволяють зробити ваш образ у стилі мінімалізм цікавішим, щоб змусити навколишніх розглядати вас з ніг до голови.

Як урізноманітнити образ у стилі мінімалізм:

1. Програми та цікаві елементи (шкарпетки, краватка, комірець, пов’язка, поясок, аксесуарна група, головний убір і т.д.).

2. Багатошаровість: стежте, щоб кожен наступний виріб був міцніший за попередній.

3. Комбінація матеріалів! Мінімалізм любить не лише благородні кольори, а й довговічні матеріали, які із задоволенням можна міксувати.

4. Принти! І не слухайте нікого, хто скаже, що мінімалізм не використовує принти. Геометрія лежить на основі мінімалізму, тому використовуйте та міксуйте сповна.

5. Аксесуари! Можна і навіть потрібно, адже портретна зона здатна задати щоразу зовсім інший напрямок, навіть якщо зміни в образі незначні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що завершити образ цього літа допоможуть трендові аксесуари. У топ тенденцій виявилися чокери-квіти, стрічки, шнурки та інші стильні прикраси.