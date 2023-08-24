Френч, шоколад і не тільки: топ-12 дизайнів манікюру, які вриваються у тренди цієї осені (фото)
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Восени знову набирають популярності коричневі відтінки, але і сріблясті нейл-дизайни актуальні
Кавово-шоколадна палітра кольорів, мерехтіння та срібло, класичний френч: ось лише кілька трендів манікюру осені 2023 року. Серпень ось-ось закінчиться, тому настав час звернути увагу на новинки нейл-арту.
У майбутньому сезоні набирають популярності 12 тенденцій, які зроблять ваші нігті чарівними. Про це пише Byrdie.
Яскраво-жовтогарячі відтінки, популярні влітку, стають темнішими, а червоні – глибшими. Традиційно на перший план виходять коричневий колір та стриманий дизайн.
Як би не змінювалися нейл-тенденції, своє місце займає французький манікюр. Це може бути класичний дизайн чи інтерпретація з матовим покриттям або кольоровими кінчиками нігтів.
Осінні тенденції манікюру цього разу дуже широкі, починаючи від матового металіка і закінчуючи гарячим шоколадом на нігтях. Незалежно від того, віддаєте ви перевагу однотонному покриття або повноцінному нейл-арту, в сезоні осінь-2023 кожна знайде щось для себе.
Тренди манікюру восени 2023
Матовий металік
Гарячий шоколад
Незвичайний френч
Класичний французький манікюр
Металевий сірий
Багатошаровість
Мерехтіння
Смарагдово-зелений
Готичні відтінки
Оксамитовий манікюр
Червона класика
"Голий" дизайн
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