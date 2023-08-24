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Френч, шоколад і не тільки: топ-12 дизайнів манікюру, які вриваються у тренди цієї осені (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Манікюр – важлива частина образу Новина оновлена 24 серпня 2023, 17:14
Манікюр – важлива частина образу. Фото pexels.com

Восени знову набирають популярності коричневі відтінки, але і сріблясті нейл-дизайни актуальні

Кавово-шоколадна палітра кольорів, мерехтіння та срібло, класичний френч: ось лише кілька трендів манікюру осені 2023 року. Серпень ось-ось закінчиться, тому настав час звернути увагу на новинки нейл-арту.

У майбутньому сезоні набирають популярності 12 тенденцій, які зроблять ваші нігті чарівними. Про це пише Byrdie.

Яскраво-жовтогарячі відтінки, популярні влітку, стають темнішими, а червоні – глибшими. Традиційно на перший план виходять коричневий колір та стриманий дизайн.

Як би не змінювалися нейл-тенденції, своє місце займає французький манікюр. Це може бути класичний дизайн чи інтерпретація з матовим покриттям або кольоровими кінчиками нігтів.

Осінні тенденції манікюру цього разу дуже широкі, починаючи від матового металіка і закінчуючи гарячим шоколадом на нігтях. Незалежно від того, віддаєте ви перевагу однотонному покриття або повноцінному нейл-арту, в сезоні осінь-2023 кожна знайде щось для себе.

Тренди манікюру восени 2023

Матовий металік

Сріблясті нігті

Гарячий шоколад

Коричневий манікюр

Незвичайний френч

Французький манікюр

Класичний французький манікюр

Французький манікюр

Металевий сірий

Сріблясті нігті

Багатошаровість

Білий манікюр

Мерехтіння

Перламутровий манікюр

Смарагдово-зелений

Смарагдово-зелений манікюр

Готичні відтінки

Темний манікюр

Оксамитовий манікюр

Оксамитовий манікюр

Червона класика

Червоний манікюр

"Голий" дизайн

Ніжний манікюр

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити манікюр "на мільйон". Є кілька "правильних" дизайнів та кольорів, які завжди мають дорогий вигляд.

Теги:
#Манікюр #Тренди