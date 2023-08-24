Френч, шоколад і не тільки: топ-12 дизайнів манікюру, які вриваються у тренди цієї осені (фото)

Восени знову набирають популярності коричневі відтінки, але і сріблясті нейл-дизайни актуальні

Кавово-шоколадна палітра кольорів, мерехтіння та срібло, класичний френч: ось лише кілька трендів манікюру осені 2023 року. Серпень ось-ось закінчиться, тому настав час звернути увагу на новинки нейл-арту.

У майбутньому сезоні набирають популярності 12 тенденцій, які зроблять ваші нігті чарівними. Про це пише Byrdie.

Яскраво-жовтогарячі відтінки, популярні влітку, стають темнішими, а червоні – глибшими. Традиційно на перший план виходять коричневий колір та стриманий дизайн.

Як би не змінювалися нейл-тенденції, своє місце займає французький манікюр. Це може бути класичний дизайн чи інтерпретація з матовим покриттям або кольоровими кінчиками нігтів.

Осінні тенденції манікюру цього разу дуже широкі, починаючи від матового металіка і закінчуючи гарячим шоколадом на нігтях. Незалежно від того, віддаєте ви перевагу однотонному покриття або повноцінному нейл-арту, в сезоні осінь-2023 кожна знайде щось для себе.

Тренди манікюру восени 2023

Матовий металік

Гарячий шоколад

Незвичайний френч

Класичний французький манікюр

Металевий сірий

Багатошаровість

Мерехтіння

Смарагдово-зелений

Готичні відтінки

Оксамитовий манікюр

Червона класика

"Голий" дизайн

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