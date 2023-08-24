Рус

Названо сумку, яка обов'язково повинна бути у вашому гардеробі: трендові моделі осені (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Красная сумка стала главным трендом осени 2023 среди аксессуаров Новина оновлена 24 серпня 2023, 21:12
Красная сумка стала главным трендом осени 2023 среди аксессуаров. Фото Freepik

Такий має вигляд наймодніша сумка осені 2023 року

Під час ажіотажу стосовно американського фільму "Барбі", модниці зробили ставку на використання рожевих відтінків у своєму одязі, взутті та аксесуарах. Проте основним трендом осіннього сезону стане червона сумка, яка відзначається своєю сексуальністю та гармонійно поєднується з основними кольорами гардероба.

Про це пише vogue. Дизайнери прогнозують, що популярними будуть сумки різноманітних фасонів. Також знову повернуться в тренд великі моделі XXL.

Стиліст Альона (watchingukraine) підготувала вибірку актуальних сумок в червоному кольорі на різний бюджет. В переліку присутні як українські бренди, так і популярні моделі люксового сегмента та мідл-маркета.

Червона сумка чудово впишеться в будь-який стиль і ситуацію. Використовуйте її для ділового образу, беріть з собою на заняття або романтичну зустріч.

сумка червоного кольору
сумка червоного кольору
сумка червоного кольору
сумка червоного кольору
червона сумка
червона сумка
червона сумка
червона сумка

Також "Телеграф" розповідав, які речі у вашому гардеробі є неактуальними. Вони дуже старять, створюючи "бабусин" стиль. Раніше дизайнер Андре Тан назвав тренди жіночих джинсів на осінь 2023 року.

Теги:
#Мода #Сумки #Тренди #Червона сумка