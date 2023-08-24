Названо сумку, яка обов'язково повинна бути у вашому гардеробі: трендові моделі осені (фото)

Такий має вигляд наймодніша сумка осені 2023 року

Під час ажіотажу стосовно американського фільму "Барбі", модниці зробили ставку на використання рожевих відтінків у своєму одязі, взутті та аксесуарах. Проте основним трендом осіннього сезону стане червона сумка, яка відзначається своєю сексуальністю та гармонійно поєднується з основними кольорами гардероба.

Про це пише vogue. Дизайнери прогнозують, що популярними будуть сумки різноманітних фасонів. Також знову повернуться в тренд великі моделі XXL.

Стиліст Альона (watchingukraine) підготувала вибірку актуальних сумок в червоному кольорі на різний бюджет. В переліку присутні як українські бренди, так і популярні моделі люксового сегмента та мідл-маркета.

Червона сумка чудово впишеться в будь-який стиль і ситуацію. Використовуйте її для ділового образу, беріть з собою на заняття або романтичну зустріч.

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