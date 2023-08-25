Як одягаємося цієї осені: топ-14 трендів, щоб зібрати стильний образ (фото)

У моду повернулися "широкі плечі" з 80-х, а денім не втрачає актуальності з минулих сезонів

Осінь підкрадається все ближче, тому настав час зайнятися сезонним гардеробом. Є всі шанси бути королевою стилю за будь-якої погоди, додавши кілька останніх трендів у свої аутфіти.

Як модно одягатися восени 2023 року, розповідає українська стилістка Ната Москаленко. Про топ-14 трендів сезону вона пише в Instagram.

Головні тренди сезону осінь-2023:

Стиль 80-90 років, у тому числі естетика old money. Особливо ці тенденції відбиваються на верхньому одязі. Широкі плечі, об’єм у рукавах – головні маркери.

Особливо ці тенденції відбиваються на верхньому одязі. Широкі плечі, об’єм у рукавах – головні маркери. Естетика 50-х. Жіночні та розкішні образи теж мають місце бути.

Жіночні та розкішні образи теж мають місце бути. Всі відтінки червоного та бежевого. Суперпопулярні кольори у майбутньому осінньому сезоні.

Суперпопулярні кольори у майбутньому осінньому сезоні. Тотал денім. Тренд із минулих сезонів все ще залишається з нами.

Тренд із минулих сезонів все ще залишається з нами. Клітинка й горох у чорно-білих поєднаннях. Вічно актуальні принти, не забуваймо.

Вічно актуальні принти, не забуваймо. Довжина до коліна та максі. Звертаємо увагу на особливості крою, щоб не носити застарілі речі.

Звертаємо увагу на особливості крою, щоб не носити застарілі речі. Костюми у різних варіаціях. Подібна річ стане базовою у вашому гардеробі.

Подібна річ стане базовою у вашому гардеробі. Хутро і його елементи на верхньому одязі. Звісно, більшість модниць обирають екоматеріали.

Звісно, більшість модниць обирають екоматеріали. Шкіра. Зазвичай восени з'являється безліч стильних (еко)шкіряних речей.

Зазвичай восени з'являється безліч стильних (еко)шкіряних речей. Чорно-біла палітра та офісний стиль. Не бійтеся експериментів із образами.

Тренди осені 2023

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші сумки осені 2023 року. За допомогою аксесуарів ваші осінні образи будуть завершеними.