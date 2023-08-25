Як одягаємося цієї осені: топ-14 трендів, щоб зібрати стильний образ (фото)
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У моду повернулися "широкі плечі" з 80-х, а денім не втрачає актуальності з минулих сезонів
Осінь підкрадається все ближче, тому настав час зайнятися сезонним гардеробом. Є всі шанси бути королевою стилю за будь-якої погоди, додавши кілька останніх трендів у свої аутфіти.
Як модно одягатися восени 2023 року, розповідає українська стилістка Ната Москаленко. Про топ-14 трендів сезону вона пише в Instagram.
Головні тренди сезону осінь-2023:
- Стиль 80-90 років, у тому числі естетика old money. Особливо ці тенденції відбиваються на верхньому одязі. Широкі плечі, об’єм у рукавах – головні маркери.
- Естетика 50-х. Жіночні та розкішні образи теж мають місце бути.
- Всі відтінки червоного та бежевого. Суперпопулярні кольори у майбутньому осінньому сезоні.
- Тотал денім. Тренд із минулих сезонів все ще залишається з нами.
- Клітинка й горох у чорно-білих поєднаннях. Вічно актуальні принти, не забуваймо.
- Довжина до коліна та максі. Звертаємо увагу на особливості крою, щоб не носити застарілі речі.
- Костюми у різних варіаціях. Подібна річ стане базовою у вашому гардеробі.
- Хутро і його елементи на верхньому одязі. Звісно, більшість модниць обирають екоматеріали.
- Шкіра. Зазвичай восени з'являється безліч стильних (еко)шкіряних речей.
- Чорно-біла палітра та офісний стиль. Не бійтеся експериментів із образами.
Тренди осені 2023
Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші сумки осені 2023 року. За допомогою аксесуарів ваші осінні образи будуть завершеними.