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Як одягаємося цієї осені: топ-14 трендів, щоб зібрати стильний образ (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Осінь – час гарних аутфітів Новина оновлена 25 серпня 2023, 09:01
Осінь – час гарних аутфітів. Фото Freepik

У моду повернулися "широкі плечі" з 80-х, а денім не втрачає актуальності з минулих сезонів

Осінь підкрадається все ближче, тому настав час зайнятися сезонним гардеробом. Є всі шанси бути королевою стилю за будь-якої погоди, додавши кілька останніх трендів у свої аутфіти.

Як модно одягатися восени 2023 року, розповідає українська стилістка Ната Москаленко. Про топ-14 трендів сезону вона пише в Instagram.

Головні тренди сезону осінь-2023:

  • Стиль 80-90 років, у тому числі естетика old money. Особливо ці тенденції відбиваються на верхньому одязі. Широкі плечі, об’єм у рукавах – головні маркери.
  • Естетика 50-х. Жіночні та розкішні образи теж мають місце бути.
  • Всі відтінки червоного та бежевого. Суперпопулярні кольори у майбутньому осінньому сезоні.
  • Тотал денім. Тренд із минулих сезонів все ще залишається з нами.
  • Клітинка й горох у чорно-білих поєднаннях. Вічно актуальні принти, не забуваймо.
  • Довжина до коліна та максі. Звертаємо увагу на особливості крою, щоб не носити застарілі речі.
  • Костюми у різних варіаціях. Подібна річ стане базовою у вашому гардеробі.
  • Хутро і його елементи на верхньому одязі. Звісно, більшість модниць обирають екоматеріали.
  • Шкіра. Зазвичай восени з'являється безліч стильних (еко)шкіряних речей.
  • Чорно-біла палітра та офісний стиль. Не бійтеся експериментів із образами.

Тренди осені 2023

Червоний та бежевий одяг
Клітка та горох в одязі
80-ті та 90-ті в одязі
Чорно-білий одяг
Костюми жіночі
Одяг у стилі 50-х
Одяг з деніму
Одяг зі шкіри та хутра
Тренди осені

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші сумки осені 2023 року. За допомогою аксесуарів ваші осінні образи будуть завершеними.

Теги:
#Осінь #Тренди