Який манікюр зробити восени 2023 року: топ-3 актуальних та трендових дизайнів нігтів, які вас підкорять (фото)

Осінь несе з собою темнішу і приглушену палітру кольорів

Літо підходить до свого завершення, і разом із собою ця пора забирає яскраві та соковиті кольори, залишаючи більш приглушені та нейтральні відтінки. Це не означає, що ви повинні від них повністю відмовлятися, проте тренди осіннього манікюру диктують спокійніші дизайни.

Тим більше, що спокійніший і нейтральніший манікюр 100% поєднуватиметься з будь-яким вашим вбранням. Телеграф підготував для вас добірку стильних дизайнів нігтів на осінь 2023 року, які будуть мати чудовий вигляд на ваших руках. Усього стилісти виділяють три основні тренди.

Також варто відзначити, що якщо ви шанувальниця коротких нігтів, то вони будуть виглядати акуратнішими, якщо ви оберете один з наступних осінніх трендів. Власницям довгих нігтів набагато простіше – вам підійде все!

Що носимо на нігтях цієї осені?

Глибокі, натуральні відтінки: винний, чорний, денім, шоколад та схожі.

Також зберігається тренд на натуральні нігті: молочні, бежеві бази.

Якщо хочеться дизайну, віддавайте перевагу геометрії, тонким лініям.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити манікюр "на мільйон". Є кілька "правильних" дизайнів та кольорів, які завжди виглядають дорого.