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Модні стрижки осені та зими 2023 року: зачіски, які подарують вашому волоссю нове життя (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модні стрижки осені та зими 2023 — фото
Модні стрижки осені та зими 2023 — фото. Фото pexels.com

2023 року стилісти приготували для вас багато сюрпризів.

У літній період наше волосся теж бере відпустку і насолоджується сонцем, басейном і пляжем. Але вони також піддаються випробуванням: ультрафіолетові промені, хлор, пісок та солона вода… Тому з настанням холодніших сезонів бажано порадувати свою голову новою або хоча б оновленою стрижкою.

Часте відвідування салону необхідно не тільки для того, щоб покращити свій образ за допомогою красивої стрижки або підправити колір, але і, перш за все, для виконання цілеспрямованих процедур і процедур, щоб посилити зволоження та харчування вашого волосся, щоб вони знову стали здоровішими.

Чому б не розпочати новий сезон із новою стрижкою? Ми зібрали для вас топ-5 свіжих, сучасних, стильних та дуже красивих зачісок, які будуть на піку актуальності восени та взимку 2023 року.

Модні стрижки осені та зими 2023

  • Боб середньої довжини
Боб середньої довжини
  • Багатошаровий боб
Багатошаровий боб
  • Текстурований шеггі
Текстурований шеггі
  • Піксі
Піксі
  • Довге волосся з чубчиком, що обрамляє обличчя
Довге волосся з чубчиком, що обрамляє обличчя

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.

Теги:
#Мода #Зачіски #Стрижки