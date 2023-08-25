Модні стрижки осені та зими 2023 року: зачіски, які подарують вашому волоссю нове життя (фото)

2023 року стилісти приготували для вас багато сюрпризів.

У літній період наше волосся теж бере відпустку і насолоджується сонцем, басейном і пляжем. Але вони також піддаються випробуванням: ультрафіолетові промені, хлор, пісок та солона вода… Тому з настанням холодніших сезонів бажано порадувати свою голову новою або хоча б оновленою стрижкою.

Часте відвідування салону необхідно не тільки для того, щоб покращити свій образ за допомогою красивої стрижки або підправити колір, але і, перш за все, для виконання цілеспрямованих процедур і процедур, щоб посилити зволоження та харчування вашого волосся, щоб вони знову стали здоровішими.

Чому б не розпочати новий сезон із новою стрижкою? Ми зібрали для вас топ-5 свіжих, сучасних, стильних та дуже красивих зачісок, які будуть на піку актуальності восени та взимку 2023 року.

Модні стрижки осені та зими 2023

Боб середньої довжини

Багатошаровий боб

Текстурований шеггі

Піксі

Довге волосся з чубчиком, що обрамляє обличчя

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.