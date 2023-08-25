Модні стрижки осені та зими 2023 року: зачіски, які подарують вашому волоссю нове життя (фото)
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2023 року стилісти приготували для вас багато сюрпризів.
У літній період наше волосся теж бере відпустку і насолоджується сонцем, басейном і пляжем. Але вони також піддаються випробуванням: ультрафіолетові промені, хлор, пісок та солона вода… Тому з настанням холодніших сезонів бажано порадувати свою голову новою або хоча б оновленою стрижкою.
Часте відвідування салону необхідно не тільки для того, щоб покращити свій образ за допомогою красивої стрижки або підправити колір, але і, перш за все, для виконання цілеспрямованих процедур і процедур, щоб посилити зволоження та харчування вашого волосся, щоб вони знову стали здоровішими.
Чому б не розпочати новий сезон із новою стрижкою? Ми зібрали для вас топ-5 свіжих, сучасних, стильних та дуже красивих зачісок, які будуть на піку актуальності восени та взимку 2023 року.
Модні стрижки осені та зими 2023
- Боб середньої довжини
- Багатошаровий боб
- Текстурований шеггі
- Піксі
- Довге волосся з чубчиком, що обрамляє обличчя
"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.