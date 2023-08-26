Ідеальний кардиган 2023: варіанти для вашого осіннього гардероба (фото)

Модні бренди пропонують безліч варіантів для жінок у новому сезоні

Елегантні та актуальні кардигани надають прекрасний шанс не тільки зігрітися, але й урізноманітнити осінній гардероб, додавши завершеності та свіжості вашому вигляду. Кардигани чудово вписуються в будь-який стильовий контекст, що полегшує їх гармонійне поєднання із сучасними вбраннями, дозволяючи мати стильний і модний вигляд щодня.

Бренд Джіджі Хадід Guest In Residence всього за рік свого існування став популярним, завдяки якісному кашеміру і різноманітним кольорам, відзначають експерти блогу про моду і стиль MODEISME. У брендів Ganni та Farm Rio є цікаві принтові рішення, а без моделей Khaite неможливо уявити осінній гардероб.

Українські трикотажні бренди також пропонують безліч варіантів: помаранчеві KNITLAB, базові моделі Udana та зараз трендова сітка Sage Limited. Їхні творіння наші читачки можуть побачити на фото нижче. Саме ці варіанти можуть надати вашому осінньому гардеробу свіжості, вони підходять для стильних образів і на кожен день.

Трендові варіанти кардиганів на осінь 2023

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