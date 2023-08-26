Зніміть це негайно: тренди взуття, які більше неактуальні восени 2023 (фото)

Сховайте якомога далі в гардероб і не висовуйте до наступних сезонів

Балетки та ботильйони — взуття, яке знову в моді, тоді як яскраві кросівки, чоботи з гармошкою на гомілках та інші взуттєві тренди тепер варто прибрати вглиб шафи до кращих часів.

Деякі взуттєві тенденції тішать своїм поверненням, тоді як нещодавно актуальні стилі пішли у тінь популярності. Серед неактуальних моделей осені-2023 — кольорові кросівки, чоботи з гармошкою на гомілках, круглий носок, черевики з масивною підошвою та армійські черевики, пишуть "Факти".

Кольорові кросівки

Модні тенденції змінилися, і тепер яскраві багатобарвні кросівки, взуття з різнокольоровими смугами та навіть неонові варіанти пішли на задній план. Також пішла у минуле яскрава демонстрація брендових логотипів.

Чоботи з гармошкою на гомілках

Нині мода на такі чоботи пішла на другий план. Якщо вам подобаються з гармошкою на гомілках, краще вибрати простіші моделі з прямою халявою або класичні варіанти без зайвих складок.

Круглий носок

Хоча гострі носки повернулися до тренду, стилісти сумніваються, що взуття з круглим носком так швидко зникне з повсякденної моди. Адже таке взуття набагато комфортабельніше порівняно з гострим, але і може мати трохи застарілий вигляд.

Черевики з масивною підошвою

Торік особливо популярними стали черевики з масивною "тракторною" підошвою, що часто виділялися контрастним кольором. Якщо ви поділяєте любов до цього взуття, то тепер особливо актуальні черевики-челсі або класичні ботильйони зі стійким каблуком.

Армійські чоботи

Колись армійські черевики зі шнурівкою були на вершині популярності. Однак до осені 2023 року ця мода пішла на спад. Замість них несподівано прийшов новий тренд — мотоциклетні черевики та мінімалістичні варіанти, такі як челсі.

Нагадаємо, що так само кросівки на танкетці, спортивні босоніжки, плоскі платформи та деякі інші моделі взуття більше не є актуальними і не користуються популярністю.