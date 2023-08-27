Просто загляньте в шафу: як комбінувати речі, щоб виглядати стильно у вересні

Стиліст назвав дев’ять цікавих прийомів, які зроблять ваш образ модним

З наближенням вересня ми можемо частіше замислюватися про складні та багатошарові образи. Професіонали вже пропонують безліч ідей, як зібрати стильний образ цієї осені.

Стиліст Матвій Калугін зазначає, що цієї осені можна пограти з трендами і створити справді вражаючі стилізації. При цьому не обов’язково купувати конкретні трендові речі, щоб освіжити свій гардероб. Можна скористатися цими стилістичними прийомами навіть із тим, що у вас є у шафі.

Як поєднувати речі між собою — поради стиліста

Сарафан на сорочку або лонгслів — формула не нова, але виглядає такий образ глибше і цікавіше, ніж зі звичною сукнею. Основне правило: вибирайте сарафан щільніше та об’ємніше нижнього шару образу. Сорочка навколо стегон — підійде будь-яка м’яка сорочка, фланелева, віскозна. Так ви надасте образу невимушеності та бешкетливості. Шарф як верхній одяг. Це буде альтернативою дорогим кейпам та пончо та класним прийомом для початку осені. Але шарф має бути досить широким, щоб ви мали можливість по-різному драпірувати його. Гіпертрофовані плечі. Якщо всі ваші речі сидять чітко по фігурі, можете скористатися піджаком свого бойфренда, підхопивши трендову естетику об’ємних плечей 80-х років. Гольфи під туфлі. У поєднанні з довжиною міні буде акцентовано витонченість ніг. "Гадаю, в багатьох є пара високих шкарпеток, яка десь там залежалася", — жартує стиліст. Видиму спідню білизну, очевидно, що на теплу осінь. Можна або навмисно вибирати напівпрозорі речі, або приспустити низ або верх, щоб виглядала білизна. Звичайно, вона має бути підібрана таким чином, щоб гармоніювати зі стилізацією загалом. Нашарування масивних прикрас. Ви можете поєднати всі свої ланцюжки та масивні намиста. Хоча б як експеримент перед дзеркалом! Шопер замість клатчу. Таку об’ємну сумку в гардеробі має більшість, а носити під руку її не прийнято. Звичайно, це не дуже зручно, тому пробуємо у вихідний день і не накладаємо цеглу всередину сумки. Низька посадка пояса. Візуально акцентуватиме і збільшуватиме стегна, це слід розуміти. Несамовито змінює настрій образу, додає трендову нотку. Таким чином можна носити будь-який свій ремінь або навіть мотузку.

Раніше ми розповідали, яке взуття більше не актуальне цього року. Сховайте ці антитренди взуття на осінь 2023 року подалі в шафу і не виймайте до майбутніх сезонів.