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З таким френчем ваші нігті сяятимуть: топ-10 стильних ідей некласичного французького манікюру (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Срібло та френч поєднуються ідеально Новина оновлена 27 серпня 2023, 16:48
Срібло та френч поєднуються ідеально. Фото Колаж "Телеграфу"

Освіжити традиційний французький нейл-дизайн можна за допомогою сріблястого лаку для нігтів

Тенденції манікюру змінюються щосезону, але французький нейл-арт завжди залишається актуальним. Однак, щоб освіжити класичне поєднання, спробуйте додати на нігті сяйво за допомогою трендового відтінку металік.

"Телеграф" публікує стильні ідеї французького манікюру у некласичному виконанні. Особливість такого френча – сріблястий декор, який прикрасить нігті будь-яких довжин та форм.

Так, французький манікюр – база нейл-арту, але традиційне поєднання нюдової основи й білих кінчиків може набридати. Щоб внести різноманітність, варто додати до дизайну сріблястий відтінок.

Ви можете покрити кінчики нігтів не білим, а сріблястим лаком. Переливання металіка ефектно прикрасить ваші нігті. Не менш чудова ідея – додати сріблястий декор, щоб ваші нігті мерехтіли, немов діаманти. Стрази, камені та блискітки доречні у нейл-дизайні не лише у новорічні свята. А ось поталь чи фольга допоможуть створити фактурність.

Незвичайні ідеї французького манікюру

Сріблястий французький манікюр
Сріблястий французький манікюр
Сріблястий французький манікюр
Сріблястий французький манікюр
Сріблястий французький манікюр
Сріблястий французький манікюр
Сріблястий французький манікюр
Сріблястий французький манікюр
Сріблястий французький манікюр
Сріблястий французький манікюр

Раніше "Телеграф" розповідав про головні тенденції манікюру цієї осені. Окрім шоколадних тонів, які, як завжди, вриваються в тренди, є багато інших цікавих ідей для натхнення модницям у майбутньому сезоні.

Теги:
#Манікюр #Французький манікюр