З таким френчем ваші нігті сяятимуть: топ-10 стильних ідей некласичного французького манікюру (фото)

Освіжити традиційний французький нейл-дизайн можна за допомогою сріблястого лаку для нігтів

Тенденції манікюру змінюються щосезону, але французький нейл-арт завжди залишається актуальним. Однак, щоб освіжити класичне поєднання, спробуйте додати на нігті сяйво за допомогою трендового відтінку металік.

"Телеграф" публікує стильні ідеї французького манікюру у некласичному виконанні. Особливість такого френча – сріблястий декор, який прикрасить нігті будь-яких довжин та форм.

Так, французький манікюр – база нейл-арту, але традиційне поєднання нюдової основи й білих кінчиків може набридати. Щоб внести різноманітність, варто додати до дизайну сріблястий відтінок.

Ви можете покрити кінчики нігтів не білим, а сріблястим лаком. Переливання металіка ефектно прикрасить ваші нігті. Не менш чудова ідея – додати сріблястий декор, щоб ваші нігті мерехтіли, немов діаманти. Стрази, камені та блискітки доречні у нейл-дизайні не лише у новорічні свята. А ось поталь чи фольга допоможуть створити фактурність.

Незвичайні ідеї французького манікюру

Раніше "Телеграф" розповідав про головні тенденції манікюру цієї осені. Окрім шоколадних тонів, які, як завжди, вриваються в тренди, є багато інших цікавих ідей для натхнення модницям у майбутньому сезоні.