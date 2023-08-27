Топ-5 трендів сезону осінь-зима: як одягатися стильно за будь-якої погоди (фото)

Готуємо свій гардероб до холодів, до того ж безліч тенденцій приємно вразить модниць

Незабаром у свої права вступить осінь, а за нею і зима. Подіуми вже продемонстрували колекції осінньо-зимового сезону, звернувши увагу стилістів на кілька головних трендів.

Як модно одягатися цієї осені та взимку? Про це розповідає стилістка Тетяна Ломова в Instagram.

Багато з осінньо-зимових тенденцій нам добре знайомі. Наприклад, довжина максі популярна, як і була. Все ще актуальні сріблясті та золотаві відтінки, які тримаються у трендах навіть поза сезоном новорічних свят.

Повертається в моду мереживо. Навіть якщо вибираєте вінтажний мереживний одяг, поєднуйте його з контрастними за стилем речами.

На піку моди найближчими місяцями брючні костюми – дуже зручна річ для осені та зими, яка дозволить створити багато стильних комбінацій. Прозорість, хоч літо позаду, теж є у модних показах, тому пікантно розбавить ваші образи.

Тренди сезону осінь-зима 2023-2024

Металик (срібло та золото)

Довжина максі

Брючні костюми

Мереживо

Прозорі тканини

Раніше "Телеграф" писав, що не менш важливу роль в образі грає взуття. Варто знати про моделі кросівок, черевиків і чобіт, які стали антитрендами і псують ваш стиль.