Більше втягувати живіт не доведеться: поради, як підбирати одяг для "об’ємних" фігур (фото)

Ці модні лайфхаки допоможуть приховати будь-які недосконалості фігури

Багато жінок, які мають пишну фігуру, помилково носять мішкуватий одяг з метою приховати всі "недоліки" свого тіла у вигляді зайвої ваги і живота, що випирає. Однак, при правильному підборі гардеробу, про цю "проблему" можна забути.

Стиліст purpur.stylist у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася кількома простими, але дієвими порадами, у підборі образів для фігур з об’ємом у зоні талії. Модний експерт і сама входить до жінок з пишними формами, тому вона точно знає, що потрібно робити і що потрібно носити.

Як приховати об’ємний животик під одягом

Найперше і найголовніше — завжди опускати довжину ваших плечових виробів трохи нижче за животик. Бажано закривати пах. А також у жодному разі не потрібно обтягувати своє тіло, адже обсяг ваших плечових виробів повинен бути таким, щоб під ними взагалі не було видно контуру живота.

Не треба обтягувати руки. Вільний трохи подовжений рукав (не плутайте з рукавами-ліхтариками чи подібними) візуально зробить ручку тоншою. А обтягнуті об’ємні руки роблять тулуб візуально об’ємнішим (животик також).

Жодних великих принтів. Або густий, абстрактний чи анімалістичний принт, чи краще без них.

Вибирайте речі із щільних тканин. Жодного тонкого стрейчу та трикотажу.

Не перетягуйте животик ременем. Створіть складку, яку буде дуже видно при русі.

"І дуже вас прошу — уникайте штанців з гумками-рюшами. Вони дуже сильно надають об'єму животику " — додала стиліст.

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