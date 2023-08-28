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Модний манікюр у кольорах осені 2023: стильні дизайни, які прикрасять ваші руки (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Вибирайте на осінь глибокі відтінки та блиск Новина оновлена 28 серпня 2023, 13:10
Вибирайте на осінь глибокі відтінки та блиск. Фото Pexels

Ці ідеї виділяються своїм унікальним та гламурним дизайном

Щоб ваші нігті були красивими до самих кінчиків, кольори та малюнки нейл-арту повинні вибиратися ретельно, щоб найкраще відповідати сезону. Ми зібрали для вас найтрендовіші ідеї манікюру на осінь 2023 року, щоб кожна модниця змогла вибрати собі дизайн до душі.

Графічний дизайн, абстрактні та мінімалістичні візерунки, малюнки тварин – все це у тренді цієї осені 2023 року. Також сміливо можна вибирати мінімалістський образ, який надасть святкового та романтичного відтінку вашим коротким і довгим нігтям.

Також, щоб прикрасити нігті восени, немає нічого кращого за блискучий манікюр. Декілька блискіток на нейтральному тлі нададуть нігтям шикарний і гламурний вигляд. Їх можна наносити на світле, темне, матове тло, на один-два нігті, іноді навіть на всі нігті руки.

блискучий манікюр
манікюр з блискітками
манікюр з блиском
манікюр з абстракцією
мінімалістичний манікюр
манікюр з анімалістичним дизайном

Кольори лаку для нігтів на осінь 2023

  • Темно-зелений або смарагдово-зелений

Він надає блиску та інтенсивності вашим нігтям і ідеально адаптується до сезону та будь-якого випадку.

Темно-зелений манікюр
смарагдовий манікюр
зелений манікюр
  • Шоколадне молоко

Его і коричневі кольори, яка підходить як для темної, так і для світлої шкіри. Актуальний вибір для холодної пори року!

манікюр на осінь
шоколадний манікюр
коричневий манікюр
  • Цегляно-червоний

Червоний колір – це класика, яку ми зустрічаємо кожного сезону. А якщо ви зупините свій вибір на матовій текстурі, ви отримаєте сучасний та вишуканий вигляд.

матовий червоний манікюр
цегляно-червоний манікюр
червоний манікюр
  • Нюд

Це незамінна річ, яка підійде будь-якому смаку та стилю. Його можна використовувати окремо або у поєднанні з іншими кольорами для створення стриманого та мінімалістичного дизайну нігтів.

бежевий манікюр
молочний манікюр
нюдовий манікюр
  • Пастельний або кремово-блакитний

Цієї осені у списку лаків для нігтів будуть пастельні тони, такі як блакитний. Такий лак добре поєднується із квітами осіннього гардероба.

матовий блакитний манікюр
манікюр у блакитних тонах
блакитний манікюр

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити манікюр "на мільйон". Є кілька "правильних" дизайнів та кольорів, які завжди виглядають дорого.

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#Мода #Манікюр