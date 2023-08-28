Модний манікюр у кольорах осені 2023: стильні дизайни, які прикрасять ваші руки (фото)

Ці ідеї виділяються своїм унікальним та гламурним дизайном

Щоб ваші нігті були красивими до самих кінчиків, кольори та малюнки нейл-арту повинні вибиратися ретельно, щоб найкраще відповідати сезону. Ми зібрали для вас найтрендовіші ідеї манікюру на осінь 2023 року, щоб кожна модниця змогла вибрати собі дизайн до душі.

Графічний дизайн, абстрактні та мінімалістичні візерунки, малюнки тварин – все це у тренді цієї осені 2023 року. Також сміливо можна вибирати мінімалістський образ, який надасть святкового та романтичного відтінку вашим коротким і довгим нігтям.

Також, щоб прикрасити нігті восени, немає нічого кращого за блискучий манікюр. Декілька блискіток на нейтральному тлі нададуть нігтям шикарний і гламурний вигляд. Їх можна наносити на світле, темне, матове тло, на один-два нігті, іноді навіть на всі нігті руки.

Кольори лаку для нігтів на осінь 2023

Темно-зелений або смарагдово-зелений

Він надає блиску та інтенсивності вашим нігтям і ідеально адаптується до сезону та будь-якого випадку.

Шоколадне молоко

Его і коричневі кольори, яка підходить як для темної, так і для світлої шкіри. Актуальний вибір для холодної пори року!

Цегляно-червоний

Червоний колір – це класика, яку ми зустрічаємо кожного сезону. А якщо ви зупините свій вибір на матовій текстурі, ви отримаєте сучасний та вишуканий вигляд.

Нюд

Це незамінна річ, яка підійде будь-якому смаку та стилю. Його можна використовувати окремо або у поєднанні з іншими кольорами для створення стриманого та мінімалістичного дизайну нігтів.

Пастельний або кремово-блакитний

Цієї осені у списку лаків для нігтів будуть пастельні тони, такі як блакитний. Такий лак добре поєднується із квітами осіннього гардероба.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити манікюр "на мільйон". Є кілька "правильних" дизайнів та кольорів, які завжди виглядають дорого.