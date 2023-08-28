Витягайте пуховик: Андре Тан назвав 5 трендів верхнього одягу на осінь (фото, відео)

Модні тенденції вимагають шкіру і джинс

Для створення модного та різноманітного вбрання знадобиться кілька різних варіантів верхнього одягу. Окрім традиційного кардигана, який є абсолютною класикою осіннього сезону, варто внести в гардероб ще джинсову куртку, пальто та інші види верхнього одягу, які ми будемо раді носити восени.

Як би не хотілося в це вірити, але вже за кілька днів настане осінь. Український дизайнер Андре Тан розповів про п'ять найголовніших трендів верхнього одягу, які восени 2023 року варто придбати для свого гардероба.

1. Шкіряна куртка у вінтажному стилі

Шкіряні куртки давно стали важливою складовою нашого гардероба. У цьому сезоні актуальними є саме вінтажні шкіряні куртки з потертостями і поясами на талії. Ви можете поєднувати їх з сукнями, продовжуючи тим самим життя улюбленим речам з літнього гардероба, джинсами і всілякими брюками, а також речами в спортивному стилі.

2. Шкіряний тренч

Тренчі залишаються актуальними і цієї осені, адже це річ універсальна і практична. Модним трендом цієї осені стануть саме шкіряні тренчі. Тренч чудово пасуватиме як до джинсів і кросівок, так і до сукні та туфель на високому підборі, до в’язаних светрів та мініспідниць, до брючного костюма чи брюк/спідниці-олівця та сорочки.

3. Джинсова куртка

Тренд на нульові роки продовжує залишатися в лідерах цієї осені. А що як не джинсова куртка є маркером 2000-х років? Джинсова куртка — річ універсальна, яка дозволяє мати стильний вигляд і почувати себе комфортно в будь-якому образі. Зверніть увагу на джинсовки синього, чорного або білого кольорів. І не бійтеся джинсових тотал луків.

4. Оверсайз пуховик

Комфорт, тепло та стиль в одній речі! Довгі "оверсайзні" пуховики — це ідеальний варіант на більш холодні осінні дні. Він підійде під усе без виключення.

5. Пряме пальто

Пальто — це універсальна річ, без якої важко уявити прохолодну осінь. Воно має чудовий вигляд як з джоггерами і кросівками, так і з сукнею і високими чоботами. Зверніть увагу на графітову, бежеву і чорну палітру такого верхнього одягу. Вони мають особливо вишуканий вигляд.

Раніше ми писали, сумка якого кольору буде в тренді восени 2023 року. Вона наймодніша у новому сезоні.