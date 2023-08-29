Топ-9 офісних образів на ранню осінь, від яких перехоплює подих (фото)

Дешева біжутерія не створить позитивного враження у вашого керівництва та колег

У багатьох офісний дрес-код асоціюється з сукнею-футляром, приталеним жакетом та туфлями-човниками. І хоча сьогодні дрес-код пропонує значно більшу свободу вибору, все ж варто не забувати одягатися на роботу належним чином. То ж що варто враховувати при виборі офісного образу?

У діловому світі немає місця міні, глибоким декольте та розрізам, то ж на робочому місці гіперсексуальність буде не доречною, підкреслюють експерти блогу про моду pumpyourstyle.studio. Також помітна та дешева біжутерія не створить позитивного враження, тому для офісу залиште діловий годинник, невеликі сережки та витончену підвіску, які доповнять ваш образ.

Для того, щоб офісні аутфіти перехоплювали подих, пропонуємо вашій увазі кілька готових формул образів на ранню осінь. Всього їх дев'ять.

Що носити в офісі, щоб було стильно і комфортно

Блейзер + кардиган + шкіряні штани + взуття на товстій підошві

Блейзер + жилет + джинси прямого крою + м'яка сумка + лофери

Светр на плечі + лонгслів + шкіряні штани + клоги

Кардиган максі + лонгслів + легінси + обʼємна сумка

Шкіряна куртка + лонгслів + брюки палаццо + обʼємна сумка + чоботи на товстій підошві

Джинсова мідіспідниця + сорочка + топ + яскрава сумка + кросівки

Блейзер + лижний светр + джинси + ковбойки

Светр + шорти + чоботи труби

Плащ + лонгслів + джинси + яскрава сумка + кросівки

Раніше ми писали, сумка якого кольору буде в тренді восени 2023 року. Вона наймодніша у новому сезоні і підходить до ділового образу.