Срібний хром, нефрит і не тільки: топ-8 ідей манікюру, які будуть у тренді до кінця року (фото)

Експерти поділилися рекомендаціями для натхнення на манікюр до нового року

Текстури та оздоблення визначають дизайн нігтів цього року. Але коли справа доходить до вибору кольору, є варіанти як для мінімалістів, так і для максималістів.

Нейл-майстри та експерти з манікюру Ян Ті, Ешлі Бамбер та Роуз Такер назвали найкращі кольори, які залишаться у тренді до кінця 2023 року. Вісім найкращих ідей для манікюру опублікував портал Who What Wear.

Який манікюр у моді у 2023 році

Сріблястий хром

Хромове покриття стало однією з найвизначніших тенденцій ще минулого року, але й досі не втрачає своєї актуальності. Срібло і металік створюють футуристичний образ і грають на темі метавсесвіту, який зараз дуже популярний.

Шоколадно-коричневий

Коричневий, можливо, найчастіше асоціюється з осінніми колірними тенденціями. Дуже популярні золотаво-коричневі та м’які пісочні тони, але ми вже бачимо великий інтерес до насичених глибоких відтінків шоколаду. Майстри рекомендують поекспериментувати з глянсовим та матовим покриттям, а також зі змішуванням з іншими нейтральними відтінками.

Цифрова лаванда (Digital Lavender)

Прохолодний бузковий пастельний відтінок добре поєднується з цифровими текстурами, які ми бачимо в нейл-арті: мерехтіння, що міняє колір і світлі відтінки, що переливаються. Лаванда користується популярністю, тому що з нею легко створити сучасний контраст із багатьма іншими яскравими кольорами. Відтінок сам по собі ніжний, але у поєднанні з яскраво-зеленим, темно-сливовим чи срібним він стає дуже привабливим.

Кислий жовто-зелений

Майстри отримують багато запитів на контрастні кольори та нестандартні відтінки. Вони добре працюють зі справді "потойбічними" тактильними текстурами, з якими люди починають експериментувати.

Вівсяне молоко

Традиційно білі нігті можуть виглядати суворо і неприємно, але кремові кольори з легким жовтуватим відтінком набагато вишуканіші та підходять широкому спектру відтінків шкіри. Off-white – це витонченіша версія типового білого манікюру.

Цей лак чистий, свіжий і безперечно підходить естетиці "чистої дівчини", якої всі зараз захоплюються. Він також має гарний вигляд на нігтях будь-якої довжини, форми та тону шкіри.

Яскравий синій

Людям він подобається як акцент на тілесному тлі. "Французький" кінчик нігтя, ефект омбре (плавний перехід з одного кольору до іншого) або ніжні зірки — найпопулярніші запити. Стилізовані таким чином, ці витончені дизайни нігтів дають більш вишуканий спосіб носити такий яскравий і сміливий колір.

Апельсинові цукати

У 2023 році популярний м’який та теплий помаранчевий, заснований на природних відтінках, таких як імбир та бурштин. Такі помаранчеві відтінки можуть бути використані як спосіб вдихнути життя в дизайн з темними верхніми покриттями. Помаранчевий також напрочуд універсальний у поєднанні з іншими відтінками (особливо рожевим та коричневим).

Нефритовий зелений

Пастельні тони традиційно (і це не дивно) є популярним вибором для весни, але цей відтінок є популярним і зараз. Багато людей схиляються до більш стриманих, мінімалістських дизайнів та кольорів, і нефрит ідеально підходить під ці вимоги, не жертвуючи кольором.

Раніше ми розповідали, який манікюр у моді буде у вересні. Це час відмовитися від осінньої класики та стриманих тонів – ви обов’язково маєте спробувати ці топ-5 найкрутіших дизайнів.