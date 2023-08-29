Ці п’ять речей мають опинитися у вашому осінньому гардеробі: станете королевою стилю (фото)

Актуальний одяг миттєво підвищить градус стилю у вашому осінньому аутфіті

Стилісти щоразу твердять про головні осінні тренди. Навіть за допомогою кількох речей можна зробити ваш сезонний гардероб актуальним та модним.

Як модно одягатись восени-2023? Стилістка @gulevatatanja в Instagram радить поповнити ваші полиці п’ятьма трендовими речами.

Так, цієї осені є всі шанси стильно утеплитись. Головне, що потрібно від модниць, вибрати речі з ідеальним складом, кроєм та посадкою. Ви точно зможете знайти теплий і зручний та водночас гарний одяг для осінньої пори. В актуальних речах ви зможете стати королевою стилю за будь-якої погоди.

Стилістка рекомендує звернути увагу на п’ять речей, без яких не обійтися восени-2023:

Твідовий жакет. Твід традиційно зростає у популярності в холодний сезон. Базовий крій забезпечить вашу стильну річ на кілька років.

Твід традиційно зростає у популярності в холодний сезон. Базовий крій забезпечить вашу стильну річ на кілька років. Кашеміровий светр. Такий атрибут осіннього гардеробу впишеться і в майбутні зимові образи, тож інвестиція в якісну тканину точно виправдає себе.

Такий атрибут осіннього гардеробу впишеться і в майбутні зимові образи, тож інвестиція в якісну тканину точно виправдає себе. Кардиган у смужку. Такий принт у тренді поза часом. Затишна річ допоможе зібрати чудові луки цієї осені.

Такий принт у тренді поза часом. Затишна річ допоможе зібрати чудові луки цієї осені. Тренч. Що стосується верхнього одягу, то тренч стане чудовою альтернативою пальту або куртці.

Що стосується верхнього одягу, то тренч стане чудовою альтернативою пальту або куртці. Джинси. Звичайно ж, без джинсів у холодний сезон не обійтися.

Твід — тренд осені

Твідовий жакет — маст хев

Вічна класика

Обов’язкова річ для осіннього гардеробу

Смужка завжди у тренді

Актуальна модель джинсів

Тренч – осіння база

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш важливо підібрати актуальне взуття цієї осені. Багато моделей черевиків та чобіт давно стали антитрендами серед взуттєвих тенденцій.