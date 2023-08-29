Ці п’ять речей мають опинитися у вашому осінньому гардеробі: станете королевою стилю (фото)
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Актуальний одяг миттєво підвищить градус стилю у вашому осінньому аутфіті
Стилісти щоразу твердять про головні осінні тренди. Навіть за допомогою кількох речей можна зробити ваш сезонний гардероб актуальним та модним.
Як модно одягатись восени-2023? Стилістка @gulevatatanja в Instagram радить поповнити ваші полиці п’ятьма трендовими речами.
Так, цієї осені є всі шанси стильно утеплитись. Головне, що потрібно від модниць, вибрати речі з ідеальним складом, кроєм та посадкою. Ви точно зможете знайти теплий і зручний та водночас гарний одяг для осінньої пори. В актуальних речах ви зможете стати королевою стилю за будь-якої погоди.
Стилістка рекомендує звернути увагу на п’ять речей, без яких не обійтися восени-2023:
- Твідовий жакет. Твід традиційно зростає у популярності в холодний сезон. Базовий крій забезпечить вашу стильну річ на кілька років.
- Кашеміровий светр. Такий атрибут осіннього гардеробу впишеться і в майбутні зимові образи, тож інвестиція в якісну тканину точно виправдає себе.
- Кардиган у смужку. Такий принт у тренді поза часом. Затишна річ допоможе зібрати чудові луки цієї осені.
- Тренч. Що стосується верхнього одягу, то тренч стане чудовою альтернативою пальту або куртці.
- Джинси. Звичайно ж, без джинсів у холодний сезон не обійтися.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш важливо підібрати актуальне взуття цієї осені. Багато моделей черевиків та чобіт давно стали антитрендами серед взуттєвих тенденцій.