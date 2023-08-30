Багато червоного, шоколад, сірий і не тільки: які 12 відтінків опинилися на піку трендів восени-2023 (фото)
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Цього сезону від різноманітності модної палітри кольорів захоплює дух
Наближається осінь з безліччю модних новинок і гарячих тенденцій. Особливу увагу модницям варто звернути на палітру кольорів, так точно вдасться зібрати стильний осінній образ.
На піку трендів восени-2023 опинилися 12 відтінків. Про це йдеться в блозі стилістки @vanessit.aa в Instagram
Стилістка виділяє 12 найстильніших відтінків майбутнього сезону від Pantone, серед них:
- Tender Peach. Ніжний персик впишеться як у жіночні, так і в кежуал образи.
- Rose violet. Рожева фуксія внесе яскравість. Відмінний вибір для взуття, сумки.
- Viva Magenta, Red Dahlia. Відтінки гарного червоного вина на піку цієї осені.
- Hot Fudge. Шоколад — король монохромних образів поруч із молочним та чорним.
- Red orange, Fiery red. Яскраві червоні відтінки для ваших аксесуарів і не лише.
- Grey. Можна поєднувати різні відтінки сірого.
- Carnival glass. Освіжальний колір м’яти несподівано також у топі.
- Persian Jewel. Бузковий, світло-фіолетовий відтінок внесе нотку свіжості у ваше вбрання.
- Doe. Шкіра лані. Рудий, пісочний, бежевий – звична гамма для осіннього гардеробу.
- Kohlrabi. Світло-зелені відтінки пасуватимуть майже всім.
Які кольори в моді восени 2023
Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші сумки осені цього року. Стильний аксесуар займе гідне місце у гардеробі будь-якої модниці.