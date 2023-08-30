Багато червоного, шоколад, сірий і не тільки: які 12 відтінків опинилися на піку трендів восени-2023 (фото)

Цього сезону від різноманітності модної палітри кольорів захоплює дух

Наближається осінь з безліччю модних новинок і гарячих тенденцій. Особливу увагу модницям варто звернути на палітру кольорів, так точно вдасться зібрати стильний осінній образ.

На піку трендів восени-2023 опинилися 12 відтінків. Про це йдеться в блозі стилістки @vanessit.aa в Instagram

Стилістка виділяє 12 найстильніших відтінків майбутнього сезону від Pantone, серед них:

Tender Peach. Ніжний персик впишеться як у жіночні, так і в кежуал образи.

Ніжний персик впишеться як у жіночні, так і в кежуал образи. Rose violet. Рожева фуксія внесе яскравість. Відмінний вибір для взуття, сумки.

Рожева фуксія внесе яскравість. Відмінний вибір для взуття, сумки. Viva Magenta, Red Dahlia. Відтінки гарного червоного вина на піку цієї осені.

Відтінки гарного червоного вина на піку цієї осені. Hot Fudge. Шоколад — король монохромних образів поруч із молочним та чорним.

Шоколад — король монохромних образів поруч із молочним та чорним. Red orange, Fiery red. Яскраві червоні відтінки для ваших аксесуарів і не лише.

Яскраві червоні відтінки для ваших аксесуарів і не лише. Grey. Можна поєднувати різні відтінки сірого.

Можна поєднувати різні відтінки сірого. Carnival glass. Освіжальний колір м’яти несподівано також у топі.

Освіжальний колір м’яти несподівано також у топі. Persian Jewel. Бузковий, світло-фіолетовий відтінок внесе нотку свіжості у ваше вбрання.

Бузковий, світло-фіолетовий відтінок внесе нотку свіжості у ваше вбрання. Doe. Шкіра лані. Рудий, пісочний, бежевий – звична гамма для осіннього гардеробу.

Шкіра лані. Рудий, пісочний, бежевий – звична гамма для осіннього гардеробу. Kohlrabi. Світло-зелені відтінки пасуватимуть майже всім.

Які кольори в моді восени 2023

Свіжа м’ята

Ніжна палітра кольорів

Усі відтінки вина

Яскраві кольори для нового сезону

Для тих, хто любить темні відтінки

Від фуксії до червоного

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші сумки осені цього року. Стильний аксесуар займе гідне місце у гардеробі будь-якої модниці.