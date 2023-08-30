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Багато червоного, шоколад, сірий і не тільки: які 12 відтінків опинилися на піку трендів восени-2023 (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Осінь – привід показати стильний образ Новина оновлена 30 серпня 2023, 09:10
Осінь – привід показати стильний образ. Фото Freepik

Цього сезону від різноманітності модної палітри кольорів захоплює дух

Наближається осінь з безліччю модних новинок і гарячих тенденцій. Особливу увагу модницям варто звернути на палітру кольорів, так точно вдасться зібрати стильний осінній образ.

На піку трендів восени-2023 опинилися 12 відтінків. Про це йдеться в блозі стилістки @vanessit.aa в Instagram

Стилістка виділяє 12 найстильніших відтінків майбутнього сезону від Pantone, серед них:

  • Tender Peach. Ніжний персик впишеться як у жіночні, так і в кежуал образи.
  • Rose violet. Рожева фуксія внесе яскравість. Відмінний вибір для взуття, сумки.
  • Viva Magenta, Red Dahlia. Відтінки гарного червоного вина на піку цієї осені.
  • Hot Fudge. Шоколад — король монохромних образів поруч із молочним та чорним.
  • Red orange, Fiery red. Яскраві червоні відтінки для ваших аксесуарів і не лише.
  • Grey. Можна поєднувати різні відтінки сірого.
  • Carnival glass. Освіжальний колір м’яти несподівано також у топі.
  • Persian Jewel. Бузковий, світло-фіолетовий відтінок внесе нотку свіжості у ваше вбрання.
  • Doe. Шкіра лані. Рудий, пісочний, бежевий – звична гамма для осіннього гардеробу.
  • Kohlrabi. Світло-зелені відтінки пасуватимуть майже всім.

Які кольори в моді восени 2023

Вбрання у м’ятному кольорі
Свіжа м’ята
Вбрання у бежевих тонах
Ніжна палітра кольорів
Вбрання в червоних тонах
Усі відтінки вина
Вбрання в зелених тонах
Яскраві кольори для нового сезону
Вбрання в темних тонах
Для тих, хто любить темні відтінки
Вбрання в яскравих тонах
Від фуксії до червоного

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші сумки осені цього року. Стильний аксесуар займе гідне місце у гардеробі будь-якої модниці.

Теги:
#Стиль #Кольору #Тренди