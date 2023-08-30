Топ-3 речі, які ніколи не вийдуть із моди (фото)

Важлива не сама річ, а її фасон.

Перш ніж скуповувати нові осінні тренди 2023 року, загляньте в свою шафу. Цілком можливо там вже є речі, які ніколи не виходять із моди. Якщо ж ні, то краще вирушати на шопінг саме за ними.

Стиліст ruzaikina_lena у своєму модному блозі в Інстаграм, зазначає, що є як мінімум три речі, які завжди будуть у тренді, і, швидше за все, вони є у кожному гардеробі. Однак перш ніж радіти, що ці речі у вас є, потрібно перевірити чи правильний у них фасон.

Які речі ніколи не вийдуть із моди

Куртка-Косуха

Щоб ваша косуха увійшла в категорію поза часом, вона повинна бути прямого вільного крою, мати довжину не вище за кісточки стегна, базовий відкладний комір і якісну фурнітуру.

Сорочка

Біла чи блакитна. Прямого крою, вільна, з базовим коміром, манжетами на рукавах і планкою з ґудзиків, довжина її закінчується не вище за пахвинну ділянку.

Прямі джинси

Не скінні. Без потертостей, дірок, принтів та інших прикрас.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не менш важливо підібрати актуальне взуття цієї осені. Багато моделей черевиків та чобіт давно стали антитрендами серед взуттєвих тенденцій.