Швидкі зачіски для школярок: 5 видів, з якими впорається навіть тато (фото, відео)

Плетіння — один з осінніх трендів зачіски для дівчаток

Літо наближається до кінця, і тому учні та їхні батьки активно готуються до початку навчального року. Особливо важливою деталлю для дівчаток є вибір зачіски в школу. А старші можуть прикрасити свої нігті манікюром до 1 вересня.

"Телеграф" пропонує швидкі плетіння для дітей, які можна здійснити за кілька хвилин, пише obozrevatel. Прекрасні зачіски на перший навчальний день, особливо якщо вони створені своїми руками, надають відчуття свята та урочистості.

Коса "риб’ячий хвіст"

Коса "риб’ячий хвіст"

Для початку необхідно розчесати волосся і зібрати його у високий хвіст. Потім цей хвіст поділяється на частини. Від правої частини відокремлюється тонке пасмо, яке перекидається на ліву сторону. Аналогічні дії виконуються з лівою частиною хвоста, тільки в цьому випадку пасмо перекидається направо. Плетіння коси триває до кінця.

"Бантики"

Робимо два хвости. З кожного боку хвоста беремо частину волосся і пропускаємо навскіс через петлю. Після цього беремо пасмо волосся посередині і пропускаємо через петлю вертикально.

Хвіст "крапельками"

Хвіст "крапельками"

Потрібно 5-6 ризинок, залежно від довжини волосся. Почніть зі створення високого хвоста, після чого додавайте резинки до кінця волосся, розміщуючи їх на відстані 4-5 сантиметрів від попередньої.

Хвіст навиворіт

Хвіст навиворіт

Необхідно ретельно розчесати волосся і зібрати його в невисокий хвіст. Резинку слід зав’язати не надто міцно, а кінець хвоста акуратно провести через отвір між верхньою частиною голови та основою укладки, використовуючи руки або спеціальну петлю.

Коса в косі

Коса в косі

Зробіть низький бічний хвіст, скрутіть його і прокиньте через одне із плечей. Візьміть невелике пасмо волосся і сплетіть із нього тонку косу. Розділіть решту волосся на три частини і почніть заплітати звичайну косу. На кожному кроці в плетінні вмикайте в центральне пасмо маленьку заздалегідь заплетену кіску і продовжуйте плести звичайну косу.

Нагадаємо, що першого місяця осені, який обіцяє здивувати своєю погодою, в Україні буде багато важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на вересень 2023 року.