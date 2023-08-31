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Такий манікюр не залишиться непоміченим: які форми нігтів у тренді восени 2023 року (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Ці форми добре підходять для різних дизайнів нігтів Новина оновлена 31 серпня 2023, 11:56
Ці форми добре підходять для різних дизайнів нігтів. Фото Pexels

Вдалий манікюр передбачає не лише використання модних кольорів та дизайнів

Щоб ваші нігті були красивими до кінчиків, не тільки кольори та дизайн нейл-арту мають бути обрані ретельно, щоб найкраще відповідати сезону. Деякі модні форми нігтів привнесуть у ваш осінній образ нотку автентичності та суворості.

Розповідаємо, які форми нігтів будуть у тренді восени 2023 року. На цих формах ви зможете реалізувати будь-які дизайни нігтів, які вам сподобаються.

Модні форми нігтів восени 2023 року

  • Нігті балерини

Попри те, що ця форма нігтів вважається екстравагантною, вона входить до стильних манікюрів 2023 року. Ніжний та витончений стиль характеризується прямим кінчиком та загостреними сторонами. На натуральних або нарощених нігтях ця форма добре підходить для дизайну нігтів, яскравих візерунків та екстравагантних кольорів.

френч на формі нігтів балерина
градієнт на формі нігтів балерина
манікюр на форму нігтів балерина
ніжний манікюр балерина
бежево-коричневий манікюр
манікюр з градієнтом
нюдовий манікюр
  • Нігті-стилети та мигдалеподібні нігті

Загострені та довгі нігті підкреслять сміливий та екстравагантний характер вашого стилю одягу. Вони також відрізняються тонкими кінчиками та яскравими відтінками. Нігті-шпильки та мигдалеподібна форма відкривають безліч можливостей для манікюру та полегшують створення нейл-арту. Для тестування використовуйте глянсовий чорний, коричневий або інший темний осінній колір.

блакитний манікюр
світлий манікюр
манікюр на нігті мигдаль
патріотичний манікюр
нігті мигдаль
френч на мигдалеподібних нігтях
темний манікюр

Раніше ми розповідали, який манікюр у моді буде у вересні. Це час відмовитися від осінньої класики та стриманих тонів – ви обов’язково маєте спробувати ці топ-5 найкрутіших дизайнів.

Теги:
#Мода #Манікюр