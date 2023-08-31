Головний колір осені 2023: як носити червоні речі зі смаком (фото)

Необов’язково одягати на себе все червоне, достатньо одного яскравого акценту

Восени 2023 року на піку виявилося більше десяти відтінків. Але, мабуть, очолює тренди цього сезону червоний колір.

Як носити червоний одяг та аксесуари стильно? Про це розповідає стилістка Яна Платонова в Instagram.

Саме червоний колір у моді цієї осені. За словами стилістки, це один із основних тонів майбутнього сезону. Червоний у різних відтінках варіюється від яскравого до глибшого.

"Актуально буде носити окремі червоні речі у верхах і низах, вибирати червоний верхній одяг або точково розставляти акценти. Ну а для особливо сміливих – total red look", — ділиться стилістичними секретами Платонова.

Підвищити градус стилю у вашому осінньому образі може сумка чи лофери червоного кольору. Одяг у червоних відтінках поєднуйте із чорним, шоколадним, молочним, синім, білим, сірим і не тільки. Особливо вдалий мікс становить червоний колір та денім.

Стильні образи з червоними речами

Червона сумка – акцент образу

Червоний — трендовий колір осені 2023

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Яскраве вкраплення прикрасить аутфіт

Ідеальне поєднання

Вічна класика – чорно-червоний мікс

Стильні осінні образи

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Яскраве вбрання

Ефектні образи у червоних тонах

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто додати до осіннього гардеробу в 2023 році. За допомогою такого одягу ви станете королевою стилю.