Не лише краватка: топ-6 аксесуарів, без яких не обійтися цієї осені (фото)

За допомогою аксесуарів ваш образ буде завершеним

Для створення актуального вбрання недостатньо використання трендових кольорів осені 2023 року. Вирішальну роль відіграють аксесуари, підвищуючи градус стилю в образі та завершуючи його.

Які аксесуари в моді цієї осені? Детальніше розповіла стилістка @anna.le.nova в Instagram.

Так, модна експертка радить звернути увагу на шість тенденцій. За допомогою правильного аксесуара ви будете стильною, сучасною та красивою. До того ж, саме аксесуари можуть підкреслити вашу індивідуальність.

Тренди на аксесуари восени 2023:

Краватка. Цей атрибут лише набирає популярності. Можна носити як у зав’язаному, так і в розв’язаному вигляді.

Цей атрибут лише набирає популярності. Можна носити як у зав’язаному, так і в розв’язаному вигляді. Банти та зав’язки. Внесуть нотку жіночності й кокетства у ваш образ.

Внесуть нотку жіночності й кокетства у ваш образ. Пояс-ланцюжок. Стильний спосіб підкреслити талію.

Стильний спосіб підкреслити талію. Корсети. Ця річ продовжує завойовувати симпатії модниць у всьому світі. Багато хто поєднує корсети з контрастною естетикою.

Ця річ продовжує завойовувати симпатії модниць у всьому світі. Багато хто поєднує корсети з контрастною естетикою. Рукавички Елегантний аксесуар урізноманітнить осіннє вбрання.

Елегантний аксесуар урізноманітнить осіннє вбрання. Пояс-шнур. Альтернатива звичайному паску, що стане особливістю аутфіту.

Стильний пояс-ланцюжок

Краватка — акцент образу

Альтернатива звичайному паску

Елегантний аксесуар

Ультрамодна річ

Трендові аксесуари осені 2023

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