Розкішні нігті, які привертають увагу: найкращі ідеї манікюру на осінь 2023 року (фото)

Різноманітність кольорів та дизайнів дозволить кожній модниці вибирати те, що подобається

З приходом осені змінюються не лише природа та погода, а й наш стиль. Відходять у минуле неонові відтінки та яскраві дизайни манікюру, які так мали чудовий вигляд під яскравим сонцем, і стають актуальними стриманіші та благородніші тони.

Давайте знайомиться з осінніми тенденціями в манікюрі на 2023 рік, щоб при поході до свого нейл-майстра ви не губилися в велику кількість кольорів, відтінків і дизайнів. Зазначимо, що осінній манікюр — це не лише темні тони, а й безліч світлих, а іноді й несподіваних відтінків та дизайнів.

Тренди манікюру сезону осінь 2023

Перлинний манікюр

Перламутровий манікюр з легким сяйвом універсальний та практичний. Цей відтінок має чудовий вигляд на будь-якій формі та довжині нігтів, гармонує з будь-яким відтінком шкіри.

Зелені відтінки

Манікюр у зелених тонах трішки допоможе забути, що на календарі вже осінь. Можна вибирати як більш насичені відтінки, так і ніжні та пастельні. Можна змішувати відразу кілька тонів в одному дизайні.

Золото

Золото на нігтях цієї осені чудово гармоніюватиме із золотом листя на деревах. Можна використовувати фольгу як акцент, а можна використовувати повністю золотий лак.

Винні відтінки

Настав час благородних бордових відтінків. Вони завжди виглядають цікаво на нігтях будь-якої довжини.

Колір лате

У тренді безліч карамельних, ірискових, шоколадних та кремових відтінків. Теплі та привабливі коричневі тони створюють відчуття затишку та вишуканості.

Раніше ми розповідали, який манікюр у моді буде у вересні. Це час відмовитися від осінньої класики та стриманих тонів – ви обов’язково маєте спробувати ці топ-5 найкрутіших дизайнів.