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Розкішні нігті, які привертають увагу: найкращі ідеї манікюру на осінь 2023 року (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тренди манікюру сезону осінь 2023 — фото Новина оновлена 01 вересня 2023, 11:14
Тренди манікюру сезону осінь 2023 — фото. Фото Pexels

Різноманітність кольорів та дизайнів дозволить кожній модниці вибирати те, що подобається

З приходом осені змінюються не лише природа та погода, а й наш стиль. Відходять у минуле неонові відтінки та яскраві дизайни манікюру, які так мали чудовий вигляд під яскравим сонцем, і стають актуальними стриманіші та благородніші тони.

Давайте знайомиться з осінніми тенденціями в манікюрі на 2023 рік, щоб при поході до свого нейл-майстра ви не губилися в велику кількість кольорів, відтінків і дизайнів. Зазначимо, що осінній манікюр — це не лише темні тони, а й безліч світлих, а іноді й несподіваних відтінків та дизайнів.

Тренди манікюру сезону осінь 2023

Перлинний манікюр

Перламутровий манікюр з легким сяйвом універсальний та практичний. Цей відтінок має чудовий вигляд на будь-якій формі та довжині нігтів, гармонує з будь-яким відтінком шкіри.

біло-рожевий перламутровий манікюр
перламутровий перлинний манікюр
перловий манікюр
перламутровий бежевий манікюр
перламутровий манікюр

Зелені відтінки

Манікюр у зелених тонах трішки допоможе забути, що на календарі вже осінь. Можна вибирати як більш насичені відтінки, так і ніжні та пастельні. Можна змішувати відразу кілька тонів в одному дизайні.

зелений манікюр
зелений градієнт на нігтях
матовий смарагдовий манікюр
зелений френч
матовий зелений манікюр із дизайном

Золото

Золото на нігтях цієї осені чудово гармоніюватиме із золотом листя на деревах. Можна використовувати фольгу як акцент, а можна використовувати повністю золотий лак.

нюдовий манікюр із золотом
золотий манікюр
Золотий манікюр з дизайном
манікюр із золотою фольгою
золотий френч

Винні відтінки

Настав час благородних бордових відтінків. Вони завжди виглядають цікаво на нігтях будь-якої довжини.

бордовий манікюр на осінь
бордовий манікюр
бордовий манікюр з блиском
винний манікюр із фольгою
винний манікюр зі стразами

Колір лате

У тренді безліч карамельних, ірискових, шоколадних та кремових відтінків. Теплі та привабливі коричневі тони створюють відчуття затишку та вишуканості.

коричневий френч
коричневий манікюр градієнт
манікюр латте з серцем
карамельний манікюр із фольгою
кавовий манікюр з акцентом

Раніше ми розповідали, який манікюр у моді буде у вересні. Це час відмовитися від осінньої класики та стриманих тонів – ви обов’язково маєте спробувати ці топ-5 найкрутіших дизайнів.

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#Мода #Манікюр