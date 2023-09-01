Стиліст назвала 7 трендів сумок, які підкреслять ваш осінній образ (фото)

В моду повернулись великі сумки та клатчі

Останнім часом дизайнери пропонують таке різноманіття, що варіанти є на будь-який смак. Але що точно відомо, так це, що одним із трендів сумки осені 2023 року є модель червоного кольору.

Персональний стиліст Ната Москаленко зазначає, якщо говорити про форми, то тут актуальні і саквояжі, і "бочечки" з "відрами", і мʼякі обтікаючі форми великих сумок та шоперів.

По кольорах, як і в загальних тенденціях лідирує червоний і всі його відтінки, та металік. З трендових новинок — це плетіння зі шкіри (існує дуже давно, але в трендах саме зараз).

Якщо говорити про декор, то тут актуальні хутра, блискітки, ланцюги та пірʼя. Найголовніші тренди сумок такі:

1. Великий клатч, або спосіб носки під рукою

2. "Бочечки" та "відра"

3. М'які форми великих сумок та шоперів

4. Прямокутний саквояж

5. Сумки у відтінках червоного

6. Сумки з плетеної шкіри

7. Декор: ланцюги, металік, хутро, пір'я, блискітки

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