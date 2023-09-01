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Стиліст назвала 7 трендів сумок, які підкреслять ваш осінній образ (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Червона сумка - головний тренд осені 2023 року
Червона сумка - головний тренд осені 2023 року. Фото Freepik

В моду повернулись великі сумки та клатчі

Останнім часом дизайнери пропонують таке різноманіття, що варіанти є на будь-який смак. Але що точно відомо, так це, що одним із трендів сумки осені 2023 року є модель червоного кольору.

Персональний стиліст Ната Москаленко зазначає, якщо говорити про форми, то тут актуальні і саквояжі, і "бочечки" з "відрами", і мʼякі обтікаючі форми великих сумок та шоперів.

По кольорах, як і в загальних тенденціях лідирує червоний і всі його відтінки, та металік. З трендових новинок — це плетіння зі шкіри (існує дуже давно, але в трендах саме зараз).

Якщо говорити про декор, то тут актуальні хутра, блискітки, ланцюги та пірʼя. Найголовніші тренди сумок такі:

1. Великий клатч, або спосіб носки під рукою

Великий клатч, або спосіб носки під рукою

2. "Бочечки" та "відра"

сумка бочка сумка відро

3. М'які форми великих сумок та шоперів

М'які форми великих сумок та шоперів

4. Прямокутний саквояж

Прямокутний саквояж

5. Сумки у відтінках червоного

Сумки у відтінках червоного

6. Сумки з плетеної шкіри

Сумки з плетеної шкіри

7. Декор: ланцюги, металік, хутро, пір'я, блискітки

сумки ланцюги, металік, хутро, пір'я, блискітки

Також "Телеграф" розповідав, які речі у вашому гардеробі є неактуальними. Вони дуже старять, створюючи "бабусин" стиль. Раніше дизайнер Андре Тан назвав тренди жіночих джинсів на осінь 2023 року.

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#Мода #Сумки #Тренди