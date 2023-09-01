Ці джинси точно є у вашій шафі: 5 антитрендів, які давно пора викинути (фото)

5 самих немодних джинсів, з якими потрібно попрощатися зараз же

На відміну від трендових джинсів осені 2023 року, є такі моделі, які давно вийшли з моди, але все одно знаходяться в гардеробі багатьох жінок.

Кожну з моделей, які зараз є в антитрендах, можна успішно замінити більш стильним альтернативним варіантом, пише focus. Розповідаємо, які п’ять джинсових трендів більше неактуальні, особливо цієї осені.

Рвані джинси з хаотичними дірками

Мода повертає нас до стриманіших трендів, тому великі дірки слід виключити. Якщо все ж таки є бажання додати трохи "родзинки", то можна вибрати джинси з кількома невеликими зовнішніми порізами на стегнах, щоб надати образу оригінальності. Однак дірки, особливо на колінах, краще залишити у минулому.

Джинси з колготами

Осінь 2023 року абсолютно відмовляється від такого тренду. Стилісти радять поєднувати цікаві колготки зі спідницями та сукнями.

Джинси з блискітками

Такі штани вважаються застарілими та несучасними. Краще вибирати прості однотонні джинси з декоративними стразами, що прикріплені до краю передніх кишень. Це ідеальний варіант як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків.

Джегінси

В осінньому сезоні 2023 року вони здаватимуться недоречними та матимуть дешевий вигляд. Це пов’язано з використанням більш м’якої тканини, яка підкреслює не тільки переваги фігури, але і її недоліки, такі як целюліт. Якщо вам подобається стиль, що облягає, то краще вибрати вузькі джинси. Вони також не будуть трендом осені, але при правильному виборі моделі та стилізації можуть стати базовою частиною вашого гардероба на найближчі місяці.

Джинси-банани

Дані джинси підходять переважно для довгоногих дівчат, але для тих, у кого низький зріст, вони можуть створювати зайвий об'єм в області стегон. Натомість як модну альтернативу краще вибрати прямі класичні джинси або з невеликим розкльошенням до низу.

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