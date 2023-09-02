Популярний тренд із TikTok: як стильно одягатися в естетиці Coastal granddaughter (фото, відео)

Соastal grandmother характеризується помірністю у фасонах та відтінках

Новий день – нова естетика з TikTok це не тільки Old money. У Coastal granddaughter найпростіша модна формула луків. Об’ємний светр або сорочка з чоловічого плеча та лляні білі штани – це основні складові.

Про це розповідають експерти блогу про моду MODEISME. Ця естетика натхненна героїнею Даян Кітон із фільму Something’s Gotta Give ("Щось та віддаси"). Світлий гардероб та мінімум деталей.

Також основа Coastal granddaughter – натуральність матеріалів, в основному бавовна та кашемір. Якщо докладніше дослідити тренд, то він більше про любов до моря та задоволення від простих речей. Але у модному світі Coastal granddaughter дуже схожа на скандинавський мінімалізм.

Даян Кітон і Меріл Стріп грають героїнь, що одягаються в стилі Coastal granddaughter

Тому, якщо вам хочеться повторити образи в цій естетиці, Birkenstock Boston (замшеві шльопанці), прямі джинси та кардиган ідеально впораються із завданням.

Як одягатися у стилі Coastal granddaughter: ідеї для образів

Також "Телеграф" розповідав, як стилізувати образ у стилі old money для чоловіків. Його шанувальником, до речі, є італійський актор Мікеле Морроне, який став зіркою еротичного польського фільму "365 днів".