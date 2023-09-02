Не то пальто: п’ять антитрендів, які додають вам вік і мають вигляд несмаку (фото)

Про що думали дизайнери, створюючи вовняне пальто із капюшоном?

Вовняне пальто — невід’ємний елемент базового гардероба, який не можна залишити осторонь холодної пори року. Однак не всі його моделі здатні залишитися актуальними у світі моди, що швидко змінюється.

Деякі пальта, які могли бути популярними кілька років тому, сьогодні абсолютно не відповідають сучасним стандартам стилю. Ось п’ять моделей, які варто викинути вже зараз.

1. З коротким рукавом

Якщо ви втомилися від класичного стилю, розгляньте заміну звичайної моделі із короткими рукавами на кейп. Цей елемент гардероба надасть вашому вигляду набагато більше виразності та сучасності.

2. Довжина міді

Пальто, які закінчуються вище коліна, є пережитком минулого. Краще вибирати моделі, які досягають щиколотки. Восени на піку популярності будуть пальто максідовжини, що майже торкаються підошви.

3. З капюшоном

Дизайнери радять замінити його на пальто з хутряним оздобленням.

4. Короткий на запах

Пальто-халат у чорному, сірому чи відтінку кемел є вічною класикою. Однак, щоб воно могло протистояти змінам у моді, необхідно врахувати кілька важливих аспектів. Насамперед слід звернути увагу на якість матеріалу, який збереже свій вигляд протягом багатьох років. По-друге, важлива довжина. Стильне пальто-халат на запах має обов’язково бути нижче коліна або досягати щиколотки.

5. На блискавці

Можна зберегти блискавки для пуховиків і курток, а при виборі пальта перевагу слід віддавати моделям з гудзиками або навіть без застібки, з поясом або ременем.

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