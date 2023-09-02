Як намалювати на нігтях метелика-монарха: простий приклад манікюру на відео

Дуже крута ідея для осіннього манікюру

У кожному новому сезоні з’являються нові модні тенденції в манікюрі. Яскраві відтінки, характерні для літа, змінюються насиченими та глибокими кольорами. Професіонали нігтьового дизайну пропонують нові, добре забуті старі стилі та напрямки. Цього сезону на нігтях особливо популярними будуть візерунки із зображенням метеликів.

Майстер манікюру зі США, відома як amberjhnails, продемонструвала на своїй сторінці в Інстаграмі, як вона створює зображення метелика-монарха на нігтях. "Метелики Монарх. Під час нещодавньої відпустки я побачила так багато цих прекрасних метеликів, що мені просто довелося намалювати їх на нігтях", — написала майстер.

З використанням тонкого пензля на основі молочного відтінку вона створила зображення помаранчевого метелика, внесла жовті відтінки до її крил. Майстер надала контур та жилки на крилах за допомогою чорного лаку, а для акцентів використовувала білі крапки.

Вересень, як місяць із мінливою погодою, надає нам можливість творчо підійти до створення стильних образів. А нігтьове мистецтво – це безмежний світ можливостей. Раніше ми розповідали, які тренди манікюру є актуальними восени 2023 року.