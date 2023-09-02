Не ховайте весь літній гардероб: які легкі речі можна міксувати в осінніх луках (фото)

Осіння погода змінюється швидко, і будьте готові до цього.

Рання осінь – найкращий період для експериментів, тут можна чудово міксувати фактури, кольори, грати з багатошаровістю, не вмираючи від спеки. Часто цей період застає нас зненацька, і ми не встигаємо підготуватися.

Щоб зробити перехід із літнього гардероба до осіннього більш плавним, можна сміливо використати деякі літні речі та міксувати їх в осінніх луках. Про це пише стиліст Maryna Fadieieva у своєму модному блозі в Інстаграм.

Які літні речі можна носити восени

В’язані штани кроше. Класно поєднувати з піджаками та сорочками.

Солом’яні та плетені сумки. Давно відомо, що такі сумки ідеально підійдуть не лише для пляжних, а й для міських образів.

Літні топи продовжуємо носити восени як перший шар, поєднуючи з кардиганами, сорочками та піджаками.

Шовкові хустки. Незамінний багатофункціональний аксесуар. Для різноманітності можна пов’язати на плечі, поєднуючи зі светром, піджаком чи тренчем.

Джинсові спідниці. Продовжуємо носити, доки погода дозволяє голі ноги.

Костюмні жилети. Влітку носимо самостійно як топ, а восени можна експериментувати із багатошаровими образами.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто додати до осіннього гардероба 2023 року. За допомогою такого одягу ви станете королевою стилю.