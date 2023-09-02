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Не ховайте весь літній гардероб: які легкі речі можна міксувати в осінніх луках (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Літні тренди 2023 року, які перейшли в осінні
Літні тренди 2023 року, які перейшли в осінні. Фото glitterandgingham.com

Осіння погода змінюється швидко, і будьте готові до цього.

Рання осінь – найкращий період для експериментів, тут можна чудово міксувати фактури, кольори, грати з багатошаровістю, не вмираючи від спеки. Часто цей період застає нас зненацька, і ми не встигаємо підготуватися.

Щоб зробити перехід із літнього гардероба до осіннього більш плавним, можна сміливо використати деякі літні речі та міксувати їх в осінніх луках. Про це пише стиліст Maryna Fadieieva у своєму модному блозі в Інстаграм.

Які літні речі можна носити восени

В’язані штани кроше. Класно поєднувати з піджаками та сорочками.

В’язані штани кроше

Солом’яні та плетені сумки. Давно відомо, що такі сумки ідеально підійдуть не лише для пляжних, а й для міських образів.

Солом’яні та полонені сумки

Літні топи продовжуємо носити восени як перший шар, поєднуючи з кардиганами, сорочками та піджаками.

Літні топи

Шовкові хустки. Незамінний багатофункціональний аксесуар. Для різноманітності можна пов’язати на плечі, поєднуючи зі светром, піджаком чи тренчем.

Шовкові хустки

Джинсові спідниці. Продовжуємо носити, доки погода дозволяє голі ноги.

Джинсові спідниці

Костюмні жилети. Влітку носимо самостійно як топ, а восени можна експериментувати із багатошаровими образами.

Костюмні жилети

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто додати до осіннього гардероба 2023 року. За допомогою такого одягу ви станете королевою стилю.

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