Тренди осені 2023: які аксесуари можуть підвищити ваш градус стилю сьогодні (фото)

Вони зроблять будь-який образ цікавішим і оригінальнішим

Аксесуари, безумовно, становлять невід'ємну частину будь-якого образу. Вони є свого роду "чарівним засобом", який надає аутфіту більшої деталізації та цікавості, збагачує його текстурою та металевими елементами. Це все — тренди, які складають осінній образ.

Український стиліст Анна (anna.le.nova) розповіла, які аксесуари можна включити до свого гардероба цієї осені. Вони зроблять будь-який образ більш цікавим і оригінальним, зазначає експерт. Головними трендами осіннього сезону є пояс-шнур, краватка, рукавички, корсет, пояс-ланцюжок, банти і зав'язки.

Пояс-шнур

Краватка

Рукавички

Корсети

Пояс-ланцюжок

Банти і зав'язки

Нагадаємо, що останнім часом дизайнери пропонують таке різноманіття речей, що варіанти є на будь-який смак. Наприклад, одним із трендів сумки осені 2023 року є модель червоного кольору.

Також ми розповідали про офісні образи на ранню осінь, які є актуальними. Варто попередити, що дешева біжутерія не створить позитивного враження у вашого керівництва та колег, а ось м'які сумки та шкіряні штани перехоплять подих оточуючих.